 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE valide le rachat du 2e actionnaire de Fnac Darty par le géant chinois JD.com
information fournie par AFP 03/11/2026 à 11:59

Ajouter Boursorama à vos sources

L'UE valide le rachat du 2e actionnaire de Fnac Darty par le géant chinois JD.com ( AFP / JOEL SAGET )

L'UE valide le rachat du 2e actionnaire de Fnac Darty par le géant chinois JD.com ( AFP / JOEL SAGET )

L'Union européenne a validé mardi le rachat du distributeur allemand Ceconomy, deuxième actionnaire du groupe français Fnac Darty, par le géant chinois JD.com.

Bruxelles enquêtait depuis mai sur ce projet d'acquisition, en raison de soupçons "que JD.com ait pu bénéficier de subventions étrangères, susceptibles de fausser la concurrence sur le marché européen".

Elle a finalement été approuvée, sous conditions, après des engagements des deux parties.

JD.com, numéro trois du commerce en ligne en Chine derrière Alibaba et Temu, a annoncé en juillet 2025 un projet d'acquisition de Ceconomy, l'un des plus grands distributeurs européens de produits électroniques, pour environ 2,2 milliards d'euros.

Le mastodonte chinois est en pleine offensive pour percer à l'international, en particulier sur le marché européen, pour compenser l'essoufflement de la consommation et la féroce guerre des prix en Chine.

Ceconomy est la maison mère des enseignes MediaMarkt et Saturn.

Cette transaction annoncée suscitait des craintes en France quant aux répercussions pour l'avenir de Fnac Darty, groupe qui joue un rôle majeur dans la distribution de produits culturels.

Après plusieurs mois d'enquête, Bruxelles a toutefois salué "l'approche constructive des parties". Et estimé qu'elle avait permis de trouver "des engagements qui remédient efficacement aux subventions étrangères identifiées et à leurs éventuels effets de distorsion sur le marché intérieur".

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FNAC DARTY
34,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
JD.COM SP ADR-A
26,3000 USD NASDAQ +2,41%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 12:13

    les chinois vont faire comme avec le club med la chine avance à coup de subvention il vont bouffer l'europe et tout le monde sans fou

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
14,93 +10,02%
ALSTOM
11,12 -4,84%
CAC 40
8 040,82 -0,09%
Pétrole Brent
105,08 +0,73%
HAFFNER ENERGY
0,654 +8,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank