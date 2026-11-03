L'UE valide le rachat du 2e actionnaire de Fnac Darty par le géant chinois JD.com

L'UE valide le rachat du 2e actionnaire de Fnac Darty par le géant chinois JD.com ( AFP / JOEL SAGET )

L'Union européenne a validé mardi le rachat du distributeur allemand Ceconomy, deuxième actionnaire du groupe français Fnac Darty, par le géant chinois JD.com.

Bruxelles enquêtait depuis mai sur ce projet d'acquisition, en raison de soupçons "que JD.com ait pu bénéficier de subventions étrangères, susceptibles de fausser la concurrence sur le marché européen".

Elle a finalement été approuvée, sous conditions, après des engagements des deux parties.

JD.com, numéro trois du commerce en ligne en Chine derrière Alibaba et Temu, a annoncé en juillet 2025 un projet d'acquisition de Ceconomy, l'un des plus grands distributeurs européens de produits électroniques, pour environ 2,2 milliards d'euros.

Le mastodonte chinois est en pleine offensive pour percer à l'international, en particulier sur le marché européen, pour compenser l'essoufflement de la consommation et la féroce guerre des prix en Chine.

Ceconomy est la maison mère des enseignes MediaMarkt et Saturn.

Cette transaction annoncée suscitait des craintes en France quant aux répercussions pour l'avenir de Fnac Darty, groupe qui joue un rôle majeur dans la distribution de produits culturels.

Après plusieurs mois d'enquête, Bruxelles a toutefois salué "l'approche constructive des parties". Et estimé qu'elle avait permis de trouver "des engagements qui remédient efficacement aux subventions étrangères identifiées et à leurs éventuels effets de distorsion sur le marché intérieur".