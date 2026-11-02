Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,49% pour le Dow Jones .DJI , de 0,53% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,88% pour le Nasdaq .IXIC :

* ESTÉE LAUDER EL.N et MARRIOTT MAR.O doivent publier leurs résultats respectifs lundi avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que ceux d'APPLE AAPL.O et PALANTIR

PLTR.O sont attendus après la clôture.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Binance a indiqué dimanche que ses client avaient retiré 3,64 milliards de dollars (3,26 milliards d'euros), soit 2,1% des actifs de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, après que les retraits d'actifs numériques ont été de nouveau autorisés dimanche, au lendemain d'un vol de 6,3 milliards de dollars.

* ALPHABET GOOGL.O - La société mère de Google a lancé lundi une émission d'obligations libellées en euros, selon le service d'information IFR, afin de tester l'intérêt des investisseurs après la récente vague de ventes massives qui a touché les actions et les obligations du secteur technologique, dans un contexte de craintes sur l'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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