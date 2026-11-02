La Mexicano-Américaine María Montserrat Alvarado prend les rênes de la communication du Vatican

La journaliste Maria Montserrat Alvarado assiste à une audience avec le pape Léon XIV dans la salle Paul VI au Vatican, le 31 octobre 2026, un jour avant de prendre officiellement ses fonctions de préfète du dicastère pour la Communication. ( AFP / TIZIANA FABI )

Elle est la première femme laïque à prendre la tête d'un "ministère" du Vatican: la Mexicano-Américaine María Montserrat Alvarado est depuis dimanche le nouveau visage de la communication du Vatican, signe d'une volonté de rajeunissement et d'ouverture sur le monde pour cette position stratégique.

Annoncée début juin, cette nomination a été une surprise pour cette femme qui fêtera bientôt ses 40 ans.

"Je n’ai pas postulé, je n’ai pas été choisie" comme dans un processus de candidature classique, il s'agit "d'une nomination du Saint-Père", a-t-elle dit dans une interview au média catholique américain EWTN News, dont elle était présidente depuis 2023.

"En réalité, en tant que professionnelle de la communication chez Becket et professionnelle du management, je n’étais certainement pas sur le radar du Saint-Siège, ni en relation de travail avec le Vatican", a-t-elle ajouté, précisant que "tout cela est venu d’EWTN, grâce à quelques services rendus et à la volonté de soutenir l’œuvre du Saint-Père".

Celle qui se fait appeler "Montse Alvarado" a rencontré plusieurs fois le premier pape américain de l'Histoire, notamment dans le cadre de la préparation de la Conférence nationale de la jeunesse catholique en novembre 2025 à Indianapolis et lors de la publication de son encyclique "Magnifica Humanitas" en mai dernier.

EWTN News est la division d’information de l’Eternal Word Television Network, le plus important réseau télévisé catholique des Etats-Unis, lancé à l'origine par une religieuse et devenu une référence pour les catholiques conservateurs.

"Changer le monde"

Le réseau s'était attiré les foudres du prédécesseur de Léon XIV, le pape argentin François qui - sans toutefois nommer explicitement EWTN - avait parlé d'une "grande chaîne de télévision catholique qui critique sans arrêt le Pape".

Née au Mexique, María Montserrat Alvarado a ensuite grandi à Miami avant de poursuivre des études à Washington. "J’ai étudié la musique. J’ai servi dans mon Église avec beaucoup d’amour", a-t-elle raconté sur EWTN News.

Pendant quatorze ans, Montse Alvarado a travaillé au Fonds Becket pour la liberté religieuse, un cabinet d'avocats à but non lucratif défendant la liberté de religion devant la Cour suprême.

A EWTN News, elle a dirigé des plateformes médiatiques internationales produisant des contenus en sept langues via la télévision, la presse écrite, la radio, les médias numériques et les réseaux sociaux.

"J’ai toujours été intéressée par l’idée de changer le monde", a-t-elle confié à la chaîne américaine SA News en juin 2025.

"Manager de la communication"

Pour autant, la communication n'a jamais été une vocation pour celle dont la "grande ambition a toujours été de (se) marier et d’avoir des enfants".

Première femme non religieuse à être nommée préfète d'un dicastère (équivalent d'un ministère) du Saint-Siège, elle succède dans cette charge à Paolo Ruffini, 70 ans, qui avait été nommé par le pape François en 2018 et avait lui-même été le premier laïc à diriger un dicastère.

"Il s’agit d’une femme qui est choisie pour ses compétences, pour ses qualités. (...) C’est une grande manager de la communication", a déclaré à l'AFP Lucetta Scaraffia, professeure d'Histoire contemporaine à l'université romaine "La Sapienza".

"Jusqu’à présent, selon elle, les femmes choisies pour des postes importants étaient des religieuses très obéissantes, elles n’étaient pas tellement choisies pour leurs mérites".

Et en tant que non-Italienne, "elle aura une autre manière d’aborder les choses, (...) ce sera beaucoup plus international", note-t-elle.

Léon XIV "cherchait un professionnel de nouvelle génération (...). Et si Dieu le veut, je pourrai prendre la relève", a déclaré Montse Alvarado sur EWTN News.

Institué par le pape François en juin 2015 dans le cadre de la réforme de la Curie romaine, le dicastère pour la Communication supervise les vastes services de presse écrite, de radio et de télévision du Vatican, qui diffusent auprès d'un public mondial. A cela s'ajoutent le quotidien "L'Osservatore Romano", l'agence de services photo et vidéo "Vatican Media", la salle de presse du Saint-Siège mais aussi sa maison d'édition et son imprimerie.

"Déménager dans un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue, (...) tout quitter, ce sont de grands obstacles à surmonter", a ajouté Montse Alvarado, se disant cependant "très reconnaissante pour cette opportunité".