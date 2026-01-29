Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC .

* MICROSOFT MSFT.O a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices des investissements massifs déployés par le géant technologique dans l'intelligence artificielle (IA). Le titre recule de 5,6% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O a annoncé mercredi qu'il allait investir 2 milliards de dollars dans xAI, firme d'intelligence artificielle (IA) également détenue par son patron Elon Musk, et a déclaré par ailleurs que la production de son robotaxi Cybercab devrait débuter comme attendu cette année.

Le groupe Tesla a en outre fait état d'un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, battant les attentes des analystes qui anticipaient en moyenne un montant de 24,79 milliards selon des données LSEG.

L'action avance de 2,6% en avant-Bourse.

* META META.O a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle (IA) hautement personnalisée.

L'action gagne plus de 7% en avant-Bourse.

* IBM IBM.N a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, l'adoption de l'IA stimulant la demande pour ses services logiciels. L'action prend environ 8% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O doit publier ses résultats jeudi après la clôture de la Bourse de New York.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a publié mercredi des prévisions de bénéfice supérieures aux attentes pour 2026 et a signalé un début d'année solide malgré les perturbations causées par les tempêtes hivernales aux États-Unis, affirmant que la refonte de son modèle économique commençait à porter ses fruits.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général du géant américain de la tech, Jensen Huang, a déclaré jeudi qu'il espérait que la Chine autoriserait le groupe à vendre sa puce H200 destinée à l'IA dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.

Nvidia, Amazon AMZN.O et Microsoft sont par ailleurs en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, la société éditrice de ChatGPT, a rapporté mercredi le site The Information.

* LEVI STRAUSS LEVI.N - Le fabricant de jeans a dépassé les estimations mercredi avec son chiffre d'affaires et son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la croissance des canaux de vente directe aux consommateurs et à une concentration accrue sur les styles plus populaires.

* BUMBLE BMBL.O , MATCH GROUP MTCH.O et Crunchbase ont été victimes de cyberattaques, selon une information publiée mercredi par l'agence Bloomberg, qui cite des porte-parole des entreprises concernées.

* SOCIÉTÉS MINIÈRES - Les entreprises minières spécialisées dans les terres rares cotées aux États-Unis reculent en avant-Bourse alors que selon des sources, l'administration Trump renonce à son projet de garantir un prix minimum pour les projets miniers américains liés aux minéraux critiques.

* CRITICAL METALS CRML.O perd 8,2% et USA RARE EARTH

USAR.O 9,9%.

* HOME DEPOT HD.N a annoncé mercredi la suppression de 800 emplois liés à son centre d'assistance commercial d'Atlanta et demande à ses employés administratifs de revenir au bureau cinq jours par semaine.

* CATERPILLAR CAT.N , LOCKHEED MARTIN LMT.N ET VISA V.N doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)