USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 11:39

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC .

* MICROSOFT MSFT.O a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices des investissements massifs déployés par le géant technologique dans l'intelligence artificielle (IA). Le titre recule de 5,6% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O a annoncé mercredi qu'il allait investir 2 milliards de dollars dans xAI, firme d'intelligence artificielle (IA) également détenue par son patron Elon Musk, et a déclaré par ailleurs que la production de son robotaxi Cybercab devrait débuter comme attendu cette année.

Le groupe Tesla a en outre fait état d'un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, battant les attentes des analystes qui anticipaient en moyenne un montant de 24,79 milliards selon des données LSEG.

L'action avance de 2,6% en avant-Bourse.

* META META.O a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle (IA) hautement personnalisée.

L'action gagne plus de 7% en avant-Bourse.

* IBM IBM.N a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, l'adoption de l'IA stimulant la demande pour ses services logiciels. L'action prend environ 8% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O doit publier ses résultats jeudi après la clôture de la Bourse de New York.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a publié mercredi des prévisions de bénéfice supérieures aux attentes pour 2026 et a signalé un début d'année solide malgré les perturbations causées par les tempêtes hivernales aux États-Unis, affirmant que la refonte de son modèle économique commençait à porter ses fruits.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général du géant américain de la tech, Jensen Huang, a déclaré jeudi qu'il espérait que la Chine autoriserait le groupe à vendre sa puce H200 destinée à l'IA dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.

Nvidia, Amazon AMZN.O et Microsoft sont par ailleurs en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, la société éditrice de ChatGPT, a rapporté mercredi le site The Information.

* LEVI STRAUSS LEVI.N - Le fabricant de jeans a dépassé les estimations mercredi avec son chiffre d'affaires et son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la croissance des canaux de vente directe aux consommateurs et à une concentration accrue sur les styles plus populaires.

* BUMBLE BMBL.O , MATCH GROUP MTCH.O et Crunchbase ont été victimes de cyberattaques, selon une information publiée mercredi par l'agence Bloomberg, qui cite des porte-parole des entreprises concernées.

* SOCIÉTÉS MINIÈRES - Les entreprises minières spécialisées dans les terres rares cotées aux États-Unis reculent en avant-Bourse alors que selon des sources, l'administration Trump renonce à son projet de garantir un prix minimum pour les projets miniers américains liés aux minéraux critiques.

* CRITICAL METALS CRML.O perd 8,2% et USA RARE EARTH

USAR.O 9,9%.

* HOME DEPOT HD.N a annoncé mercredi la suppression de 800 emplois liés à son centre d'assistance commercial d'Atlanta et demande à ses employés administratifs de revenir au bureau cinq jours par semaine.

* CATERPILLAR CAT.N , LOCKHEED MARTIN LMT.N ET VISA V.N doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
243,0100 USD NASDAQ -0,68%
APPLE
256,4400 USD NASDAQ -0,71%
BUMBLE RG-A
3,6300 USD NASDAQ -1,36%
CATERPILLAR
643,430 USD NYSE +0,69%
CRML
17,0600 USD NASDAQ -6,62%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 015,60 Pts Index Ex +0,02%
HOME DEPOT
375,320 USD NYSE -1,38%
IBM
294,110 USD NYSE +0,14%
LEVI STRAUSS RG-A
20,460 USD NYSE -3,79%
LOCKHEED MARTIN
597,300 USD NYSE +0,39%
MATCH GROUP
31,3650 USD NASDAQ -1,12%
META PLATFORMS
669,8400 USD NASDAQ -0,47%
MICROSOFT
482,1800 USD NASDAQ +0,33%
NASDAQ Composite
23 857,45 Pts Index Ex +0,17%
NVIDIA
191,6050 USD NASDAQ +1,64%
S&P 500 INDEX
6 978,03 Pts CBOE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
40,845 USD NYSE -1,22%
TESLA
431,7200 USD NASDAQ +0,19%
USA RARE EARTH RG-A
25,1800 USD NASDAQ -4,44%
VISA RG-A
326,890 USD NYSE +0,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

