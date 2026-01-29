 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia va remplacer sa présidente du conseil d'administration
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:20

PHOTO DE FICHIER : Un écran affiche le logo de Nokia Corporation sur le parquet de la Bourse de New York

PHOTO DE FICHIER : Un écran affiche le logo de Nokia Corporation sur le parquet de la Bourse de New York

Le groupe finlandais Nokia a annoncé jeudi la départ de sa présidente du conseil ‍d'administration Sari Baldauf et a proposé Timo Ihamuotila pour la remplacer, après que le fabricant d'équipements de télécommunications a atteint ‌ses objectifs de bénéfice trimestriel, tirant profit de son expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice d'exploitation comparable ​a baissé de 3% en glissement annuel pour s'établir ⁠à 1,05 milliard d'euros au dernier trimestre 2025. Ce résultat est conforme à l'estimation moyenne de 1,01 ⁠milliard d'euros des ‍analystes interrogés par LSEG.

Nokia mène l'une de ses ⁠plus importantes restructurations depuis la vente de son activité emblématique de téléphonie mobile il y a plus de dix ans, ​misant sur la demande en matière d'IA et de centres de données pour compenser la faiblesse des dépenses et les ⁠pertes de contrats dans le domaine de la 5G.

L'année ​dernière, Nokia a nommé Justin Hotard, ancien cadre ​chez Intel, au ​poste de directeur général afin d'accélérer la transition. Cependant, un ​avertissement sur les résultats lié ⁠aux droits de douane américains et à la faiblesse du dollar a pesé sur les marges, accentuant la pression en faveur de réductions de coûts plus importantes.

Le chiffre d'affaires net du ‌quatrième trimestre a atteint 6,12 milliards d'euros, conformément aux prévisions des analystes.

Nokia prévoit un bénéfice d'exploitation comparable en 2026 compris entre 2 milliards et 2,5 milliards d'euros.

(Gianluca Lo Nostro et Agnieszka Olenska à Gdansk, Mara Vîlcu pour la version française, édité ‌par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank