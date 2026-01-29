Nokia va remplacer sa présidente du conseil d'administration

PHOTO DE FICHIER : Un écran affiche le logo de Nokia Corporation sur le parquet de la Bourse de New York

Le groupe finlandais Nokia a annoncé jeudi la départ de sa présidente du conseil ‍d'administration Sari Baldauf et a proposé Timo Ihamuotila pour la remplacer, après que le fabricant d'équipements de télécommunications a atteint ‌ses objectifs de bénéfice trimestriel, tirant profit de son expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice d'exploitation comparable ​a baissé de 3% en glissement annuel pour s'établir ⁠à 1,05 milliard d'euros au dernier trimestre 2025. Ce résultat est conforme à l'estimation moyenne de 1,01 ⁠milliard d'euros des ‍analystes interrogés par LSEG.

Nokia mène l'une de ses ⁠plus importantes restructurations depuis la vente de son activité emblématique de téléphonie mobile il y a plus de dix ans, ​misant sur la demande en matière d'IA et de centres de données pour compenser la faiblesse des dépenses et les ⁠pertes de contrats dans le domaine de la 5G.

L'année ​dernière, Nokia a nommé Justin Hotard, ancien cadre ​chez Intel, au ​poste de directeur général afin d'accélérer la transition. Cependant, un ​avertissement sur les résultats lié ⁠aux droits de douane américains et à la faiblesse du dollar a pesé sur les marges, accentuant la pression en faveur de réductions de coûts plus importantes.

Le chiffre d'affaires net du ‌quatrième trimestre a atteint 6,12 milliards d'euros, conformément aux prévisions des analystes.

Nokia prévoit un bénéfice d'exploitation comparable en 2026 compris entre 2 milliards et 2,5 milliards d'euros.

(Gianluca Lo Nostro et Agnieszka Olenska à Gdansk, Mara Vîlcu pour la version française, édité ‌par Blandine Hénault)