H&M-Le bénéfice dépasse les prévisions au T4

PHOTO DE FICHIER : Des piétons passent devant une succursale de H&M, à Stockholm

Le distributeur suédois de mode ‍H&M a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de ‌son bénéfice d'exploitation pour la période septembre-novembre, mais a ​déclaré que les ventes en ⁠décembre et janvier devraient baisser de 2% en monnaies ⁠locales.

Le ‍bénéfice d'exploitation de H&M au ⁠quatrième trimestre fiscal, qui comprend le week-end crucial du "Black Friday", ​s'est élevé à 6,36 milliards de couronnes (603.47 millions d'euros), contre 4,62 ⁠milliards de couronnes un ​an plus tôt et une ​prévision moyenne ​de 5,53 milliards de couronnes ​selon un ⁠sondage LSEG auprès d'analystes, avec une augmentation organique des ventes de 2%.

La marge d'exploitation du concurrent ‌d'Inditex, propriétaire de Zara, a augmenté à 10,7%, contre 7,4% il y a un an.

(Greta Rosén Fondahn, Mara Vîlcu pour la ‌version française)