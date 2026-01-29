 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

H&M-Le bénéfice dépasse les prévisions au T4
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:19

PHOTO DE FICHIER : Des piétons passent devant une succursale de H&M, à Stockholm

PHOTO DE FICHIER : Des piétons passent devant une succursale de H&M, à Stockholm

Le distributeur suédois de mode ‍H&M a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de ‌son bénéfice d'exploitation pour la période septembre-novembre, mais a ​déclaré que les ventes en ⁠décembre et janvier devraient baisser de 2% en monnaies ⁠locales.

Le ‍bénéfice d'exploitation de H&M au ⁠quatrième trimestre fiscal, qui comprend le week-end crucial du "Black Friday", ​s'est élevé à 6,36 milliards de couronnes (603.47 millions d'euros), contre 4,62 ⁠milliards de couronnes un ​an plus tôt et une ​prévision moyenne ​de 5,53 milliards de couronnes ​selon un ⁠sondage LSEG auprès d'analystes, avec une augmentation organique des ventes de 2%.

La marge d'exploitation du concurrent ‌d'Inditex, propriétaire de Zara, a augmenté à 10,7%, contre 7,4% il y a un an.

(Greta Rosén Fondahn, Mara Vîlcu pour la ‌version française)

Dividendes
Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank