ABB confiant pour 2026, lance un programme de rachat d’actions de $2 mds

Le logo du groupe suisse ABB, spécialisé dans les technologies de l'énergie et l'automatisation, lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise à Zurich

ABB a déclaré jeudi être confiant pour 2026, après avoir publié ‍des résultats du quatrième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d’actions ‌de deux milliards de dollars (1,67 milliard d'euros).

Le fabricant de systèmes d'électrification et de moteurs électriques a enregistré ​un Ebita opérationnel de 1,58 milliard de dollars lors ⁠du quatrième trimestre, en hausse de 19%, dépassant les attentes des analystes de 1,54 milliard ⁠de dollars, selon ‍le consensus fourni par l'entreprise.

Le chiffre d'affaires ⁠a augmenté de 13% pour atteindre 9,05 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 8,73 milliards de dollars. Ces ​chiffres n’incluent pas la contribution de la division robots d’ABB, que la société est en train de céder.

"Le ⁠quatrième trimestre a clôturé en beauté une année ​record pour ABB", a déclaré Morten Wierod, ​directeur général du ​groupe, dans un communiqué.

"Nous sommes leaders sur des marchés qui ​affichent de solides tendances ⁠séculaires et nous continuerons à nous appuyer sur notre modèle opérationnel ABB Way, ce qui me rend confiant dans nos objectifs financiers actualisés et dans le fait que ‌2026 sera une nouvelle année record."

Pour 2026, ABB vise une croissance à données comparables de son chiffre d'affaires de 6% à 9% et une amélioration de sa marge opérationnelle d'Ebita.

