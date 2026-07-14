Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones

.DJI et de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC devrait ouvrir sur un gain de 0,39%.

* BANQUES AMÉRICAINES - JP MORGAN JPM.N , BANK OF AMERICA

BAC.N , GOLDMAN SACHS GS.N , WELLS FARGO WFC.N et CITIGROUP

C.N doivent publier leurs résultats du deuxième trimestre mardi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* SECTEUR DES PUCES - Les actions des fabricants de puces électroniques d'IA restent dans le collimateur des marchés après que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a de nouveau enregistré une séance en nette baisse lundi, avec SANDISK

SNDK.O , MARVELL MRVL.O et INTEL INTC.O perdant entre 6,1% et 12,6%.

Le groupe sud-coréen SK Hynix SKHY.O , coté aux États-Unis depuis vendredi dernier, a fini sur un recul de 9,3% après avoir bondi de plus de 12% lors de sa première séance à Wall Street.

Samsung Electronics 005930.KS a par ailleurs démenti mardi une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le groupe en serait aux premières étapes d'une éventuelle cotation aux États-Unis.

Dans le secteur de la technologie également, l'État de New York est devenu mardi le premier État américain à suspendre la construction de nouveaux grands centres de données, en imposant un moratoire d'un an sur fond d'inquiétudes croissantes quant à l'impact de ces infrastructures, essentielles à l'essor de L'IA, sur les coûts énergétiques, les ressources en eau et les populations.

* NVIDIA NVDA.O a réduit de plus de moitié le nombre de clients asiatiques autorisés à acheter ses puces d'IA après avoir mis en place une "liste blanche" regroupant les entreprises ayant satisfait à des contrôles de conformité plus stricts, a rapporté lundi le Financial Times.

* APPLE AAPL.O , META META.O et ALPHABET GOOGL.O - Les géants de la technologie, y compris Apple, Meta et Google, présentent des "lacunes importantes" dans la lutte contre les abus sexuels sur mineurs et la menace croissante que représente le chantage sexuel en ligne, a déclaré mardi l'autorité australienne de régulation d'Internet.

* BLACKROCK BLK.N a été poursuivi en justice lundi par des investisseurs qui l'accusent de leur avoir imposé des frais de gestion et des charges fiscales plus élevés en recourant à des pratiques comptables irrégulières.

* BROWN-FORMAN BFb.N a annoncé lundi que Lawson Whiting, son directeur général et président, avait décidé de quitter ses fonctions, sans toutefois préciser la date de son départ.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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