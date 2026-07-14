Incendie dans un bar de Bangkok: les proches pleurent les 30 disparus

Une proche endeuillée accompagne le cercueil contenant la dépouille d'une victime de l'incendie d'un bar, dans un fourgon funéraire, le 14 juillet 2026 à l'hôpital général de la police de Bangkok, en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

Des familles et des proches en pleurs ont récupéré mardi les corps des victimes de l'incendie qui a ravagé dimanche soir un bar de Bangkok, dont le bilan est monté à 30 morts, ont annoncé mardi les autorités.

Des dizaines de personnes ont été piégées par les flammes et la fumée au cours d'un concert dimanche soir au bar-restaurant Rong Beer Na Lat Phrao, dans le nord de la capitale thaïlandaise.

Le bilan initial faisait état de 27 morts, mais il a grimpé à 30 victimes mardi matin, selon le bureau du district de Chatuchak. Soixante-quinze personnes ont par ailleurs été blessées, dont 24 grièvement.

Des proches sont venus mardi récupérer les corps à l'hôpital général de la police de Bangkok, où un bureau improvisé a été aménagé dans le hall pour les aider à remplir les démarches administratives.

A l'arrière du bâtiment, les cercueils gris aux ornements dorés sont chargés au compte-gouttes dans des ambulances pour être transportés jusqu'aux provinces dont sont originaires les défunts.

Nuttakarn "Mint" Sevoy, 30 ans, a perdu son ami d'enfance, Top Sarobol, dont la famille peine à accepter la disparition brutale, notamment sa grand-mère.

Une proche tient un portrait d'une des victimes de l'incendie dans un bar, le 14 juillet 2026 à l'hôpital général de la police de Bangkok en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

"Elle répète que c'est lui qui aurait dû assister à ses funérailles et non elle, qui vient récupérer comme ça le corps de son petit-fils", dit Nuttakarn à l'AFP.

Jarunee Phosawad, 46 ans, est venue de l'est du pays pour superviser la crémation du corps de sa cousine, Kochaporn Sotharat, et le retour de ses cendres à leur domicile.

"Elle avait une bonne humeur communicative", témoigne-t-elle, les larmes aux yeux. "C'était une mère célibataire, qui soutenait sa famille. Je ne sais pas comment ma nièce va pouvoir vivre maintenant, elle n'avait que sa mère".

"Un cauchemar"

Pour d'autres, un maigre espoir demeure. Booyaporn Sermsiri est à la recherche de sa fille de 25 ans, Jarawaee "Cartoon" Sermsiri, portée disparue.

Un cercueil contenant la dépouille d'une victime d'un incendie dans un bar, placé dans un fourgon à l'hôpital général de la police de Bangkok, le 14 juillet 2026 en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

"Comme on ne l'a pas encore retrouvée, on ne peut qu'attendre. Je prie pour qu'elle aille bien", s'inquiète la mère de famille de 51 ans, qui a fourni un échantillon d'ADN pour le comparer à ceux des trois corps n'ayant toujours pas été identifiés.

La police scientifique fouille les décombres calcinés du bar, à la recherche d'indices pour déterminer la cause du sinistre et si d'éventuels obstacles ont pu bloquer les issues de secours.

Des membres de la police scientifique inspectent les décombres calciné du bar-restaurant Rong Beer Na Lat Phrao, le 13 juillet 2026 à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Plusieurs témoins ont raconté avoir vu de la fumée s'échapper d'un disjoncteur près de la scène, avant une coupure de courant, une explosion et des flammes intenses qui ont poussé les clients à fuir dans la pénombre, certains avec leurs vêtements en feu.

Un responsable du ministère de l'Intérieur, Unsit Sampuntharat, a indiqué mardi que la licence de l'établissement était également examinée, alors que des questions se posent sur son autorisation à accueillir des concerts.

Les normes de sécurité sont souvent appliquées avec laxisme dans les établissements nocturnes de Thaïlande, où un incendie avait fait 67 morts et plus de 200 blessés en 2009 dans une boîte de nuit de Bangkok.

Une femme endeuillée prie sur les lieux de l'incendie dans le bar Rong Beer Na Lat Phrao, le 14 juillet 2026 à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Des proches endeuillés se sont également rendus mardi devant le bar incendié pour s'y recueillir et y déposer des guirlandes de fleurs, dans la tradition bouddhiste.

Usa Tadsri, 40 ans, a survécu aux flammes, mais deux amis qui l'accompagnaient sont décédés. Namtip Tubsook et son mari, Suwitcha Sirililung, laissent derrière eux deux enfants de 4 et 5 ans, désormais pris en charge par leur grand-mère.

"On voulait seulement passer un bon moment, mais on s'est retrouvés piégés dans un cauchemar", déplore Usa.