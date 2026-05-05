Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,55% pour le Nasdaq .IXIC :

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O recule de 2% en avant-Bourse malgré le relèvement lundi par le groupe de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, tandis que les résultats trimestriels ont dépassé les attentes.

Cette solide publication, qui témoigne d'une demande croissante pour ses logiciels d'analyse de données de la part de l'administration américaine et d'autres clients, ne suffit pas à satisfaire les investisseurs. Les analystes de Jefferies se demandent si la croissance du groupe pourra continuer à s'accélérer avec une base beaucoup plus large, rendant les comparaisons au cours des prochains trimestres moins flatteuses.

* INTEL INTC.O prend 3,6% en avant-Bourse. Selon l'agence Bloomberg, APPLE AAPL.O est en discussions préliminaires avec Intel et Samsung Electronics 005930.KS pour la production des processeurs principaux de ses appareils.

* PFIZER PFE.N et UBER UBER.N doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que ceux d'ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

AMD.O sont attendus après la clôture.

* PINTEREST PINS.N a fait état lundi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieure aux attentes des analystes, misant sur une croissance soutenue des dépenses publicitaires, ce qui fait grimper l'action de 15,4% en avant-Bourse.

* DUOLINGO DUOL.O plonge de 12,5% en avant-Bourse. La plateforme d'apprentissage des langues a affiché de solides résultats pour le premier trimestre, mais a laissé entrevoir une trajectoire de croissance plus modérée pour la suite, car elle privilégie l'engagement des utilisateurs et l'amélioration des produits plutôt que la monétisation à court terme.

* ONSEMI ON.O perd 4,3% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant publié un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de 1,51 milliard de dollars, supérieur aux attentes mais en repli de 1% par rapport au trimestre précédent. Le groupe a ajouté anticiper un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre meilleur que prévu, misant sur une demande soutenue pour ses puces à mesure que l'industrie automobile se redresse.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O - Seaport Research Partners entame le suivi à "acheter".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)