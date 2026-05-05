 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 11:36

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,55% pour le Nasdaq .IXIC :

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O recule de 2% en avant-Bourse malgré le relèvement lundi par le groupe de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, tandis que les résultats trimestriels ont dépassé les attentes.

Cette solide publication, qui témoigne d'une demande croissante pour ses logiciels d'analyse de données de la part de l'administration américaine et d'autres clients, ne suffit pas à satisfaire les investisseurs. Les analystes de Jefferies se demandent si la croissance du groupe pourra continuer à s'accélérer avec une base beaucoup plus large, rendant les comparaisons au cours des prochains trimestres moins flatteuses.

* INTEL INTC.O prend 3,6% en avant-Bourse. Selon l'agence Bloomberg, APPLE AAPL.O est en discussions préliminaires avec Intel et Samsung Electronics 005930.KS pour la production des processeurs principaux de ses appareils.

* PFIZER PFE.N et UBER UBER.N doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que ceux d'ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

AMD.O sont attendus après la clôture.

* PINTEREST PINS.N a fait état lundi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieure aux attentes des analystes, misant sur une croissance soutenue des dépenses publicitaires, ce qui fait grimper l'action de 15,4% en avant-Bourse.

* DUOLINGO DUOL.O plonge de 12,5% en avant-Bourse. La plateforme d'apprentissage des langues a affiché de solides résultats pour le premier trimestre, mais a laissé entrevoir une trajectoire de croissance plus modérée pour la suite, car elle privilégie l'engagement des utilisateurs et l'amélioration des produits plutôt que la monétisation à court terme.

* ONSEMI ON.O perd 4,3% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant publié un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de 1,51 milliard de dollars, supérieur aux attentes mais en repli de 1% par rapport au trimestre précédent. Le groupe a ajouté anticiper un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre meilleur que prévu, misant sur une demande soutenue pour ses puces à mesure que l'industrie automobile se redresse.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O - Seaport Research Partners entame le suivi à "acheter".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
341,5400 USD NASDAQ -5,27%
APPLE
276,8300 USD NASDAQ -1,18%
APPLIED MATERIALS
391,3800 USD NASDAQ +0,59%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 941,90 Pts Index Ex -1,13%
DUOLINGO RG-A
110,2300 USD NASDAQ -0,92%
INTEL
95,7800 USD NASDAQ -3,85%
NASDAQ Composite
25 067,80 Pts Index Ex -0,19%
ON SEMICONDUCTOR
102,0400 USD NASDAQ -0,96%
PALANTIR TECHNOLOGIES
146,0300 USD NASDAQ +1,36%
PFIZER
26,330 USD NYSE -0,02%
PINTEREST RG-A
20,860 USD NYSE +3,22%
S&P 500 INDEX
7 200,75 Pts CBOE -0,41%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
UBER TECH
73,960 USD NYSE -1,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank