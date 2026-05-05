Pfizer dépasse légèrement les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 13:02
En données opérationnelles, les revenus du géant américain de la santé n'augmentent que de 2%, mais en excluant les produits contre la Covid-19 (Comirnaty et Paxlovid), ils ont signé une progression de 7%.
"Ce trimestre, je suis particulièrement satisfait de la croissance de 22% du chiffre d'affaires opérationnel provenant de nos produits lancés et acquis", met en avant le directeur financier et vice-président exécutif David Denton.
"Notre portefeuille de R&D progresse sur plusieurs fronts et je suis particulièrement encouragé par ce que nous observons en oncologie et en obésité, deux domaines dans lesquels Pfizer me semble positionné pour être le leader", ajoute le PDG Albert Bourla.
Aussi, le groupe réaffirme ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2026, à savoir un BPA ajusté dans une fourchette allant de 2,80 à 3,00 USD et des revenus dans une fourchette allant de 59,5 à 62,5 MdsUSD.
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