Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,06% pour le Nasdaq .IXIC :

* QUALCOMM QCOM.O abandonne 2,7% en avant-Bourse. Le concepteur de puces a annoncé mercredi soir s'attendre à une possible baisse de l'activité l'an prochain avec la perte d'une partie de son contrat de fourniture à Samsung Electronics

005930.KS , un client majeur. Cette annonce prend le pas sur les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre en cours, ressorties supérieurs aux attentes du marché, sur fond de rebond des ventes de smartphones haut de gamme.

* ARM HOLDINGS O9Ty.F , ARM.O prend 2,1% dans les transactions hors séance, le concepteur des puces ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions de Wall Street, grâce à l'essor de l'intelligence artificielle.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, la filiale du géant américain de la technologie, a annoncé jeudi qu'elle allait présenter mardi prochain son plus gros projet d'investissement en Allemagne, aux côtés du ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil. Selon le quotidien économique Handelsblatt, ce projet comprendra la construction "d'infrastructures et de centres de données", ainsi que la mise en œuvre de "projets innovants pour l'utilisation d'énergies renouvelables et de la chaleur résiduelle".

Le groupe américain a par ailleurs entamé des discussions en vue d'accroître son investissement dans Anthropic, a rapporté mercredi Business Insider, citant des sources proches du dossier.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O bondit de 9,8% en avant-Bourse. L'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, a rapporté mercredi que SoftBank 9984.T avait étudié cette année une possible acquisition du fabricant de puces américain.

* SNAP SNAP.N bondit de 16% en avant-Bourse après avoir battu mercredi les attentes sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre et a annoncé avoir conclu un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle (IA) dans Snapchat.

* TESLA TSLA.O annoncera ses comptes financiers après la fermeture de la Bourse de New York. Les actionnaires du constructeur automobile doivent par ailleurs se prononcer ce jeudi par vote sur le projet de rémunération proposé par le conseil d'administration, qui prévoit d'accorder à Elon Musk, le directeur général du groupe, une somme pouvant atteindre 1.000 milliards de dollars (870 milliards d'euros) sur dix ans sous réserve de l'atteinte de nombreux objectifs.

* COTY COTY.N grimpe de 9% dans les transactions hors séance après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours dans le haut de la fourchette de sa prévision initiale.

* BOEING BA.N a conclu des accords dans trois procédures judiciaires intentées par les familles des personnes décédées lors du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines en mars 2019, a annoncé mercredi l'avocat représentant les familles. Les termes des accords n'ont pas été divulgués.

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Les juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont émis des doutes mercredi sur la légalité des droits de douane imposés par le président Donald Trump, une affaire qui a des implications pour l'économie mondiale et qui constitue un test majeur pour les pouvoirs du président américain.

* SECTEUR AÉRIEN - Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi qu'il ordonnerait la suppression de 10% des vols dans 40 grands aéroports américains à compter de vendredi si un accord n'était pas trouvé entre républicains et démocrates pour mettre fin au shutdown, la fermeture partielle des services de l'administration fédérale.

* DOORDASH DASH.O chute de 17,2% dans les transactions hors séance, le spécialiste de la livraison des repas ayant publié un bénéfice trimestriel en dessous des attentes sur fond de hausse des coûts.

* ELF BEAUTY ELF.N plonge de 24% dans les transactions hors séance, le groupe ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires et un bénéfice annuel en dessous des attentes du marché en raison d'une hausse des coûts liée aux droits de douane.

* METSERA MTSR.O recule de 5% dans les transactions hors séance alors que les autorités américaines de la concurrence ont exprimé des inquiétudes sur le projet d'acquisition de la société de biotechnologie par Novo Nordisk NOVOb.CO , affirmant que l'opération pourrait enfreindre les règles fédérales sur l'étude des fusions, selon un document. PFIZER PFE.N et Novo Nordisk sont en concurrence pour racheter Metsera.

* DUOLINGO DUOL.O dégringole de 21,4% en avant-Bourse. Le spécialiste de l'apprentissage des langues a annoncé mercredi soir prévoir des réservations pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street. Cette prévision éclipse la hausse du chiffre d'affaires trimestriel, ressorti meilleur que prévu.

* FIGMA FIG.N avance de 9,63% en avant-Bourse, le fournisseur de logiciels de conception collaborative ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice annuel en cours dans une fourchette de 1,044-1,046 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,021-1,025 milliard de dollars.

* KKR & CO KKR.N et Singapore Telecommunications STEL.SI sont en discussions avancées pour acquérir plus de 80% de ST Telemedia Global Data Centres, pour plus de 3,9 milliards de dollars, ont rapporté deux sources directement informées du dossier.

* GRUPO AEROMEXICO AERO.N , soutenu par le fonds APOLLO GLOBAL APO.N et le transporteur aérien DELTA AIR LINES

DAL.N , a levé mercredi 222,8 millions de dollars dans le cadre son introduction en Bourse aux Etats-Unis, près de quatre ans après sa sortie de la loi sur les faillites. Ce prix valorise Aeromexico, qui effectue ce jeudi ses débuts boursiers sous le symbole "AERO", à 2,77 milliards de dollars.

* BILLIONTOONE BLLN.O - La société de diagnostic moléculaire a levé 273,1 millions de dollars dans le cadre son introduction en Bourse aux Etats-Unis, en fixant le prix de ses actions au-dessus de la fourchette initiale de 49 à 55 dollars, ce qui lui confère une valorisation d'environ 2,64 milliards de dollars.

* UPS UPS.N a annoncé mercredi la réouverture de sa vaste plate-forme de fret aérien à Louisville, dans le Kentucky, après une fermeture temporaire mardi en raison d'un accident meurtrier d'avion-cargo, ce qui devrait permettre d'atténuer les retards de livraison.

* RALPH LAUREN RL.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* AIRBNB ABNB.O doit communiquer ses résultats financiers à la clôture de la Bourse de New York.

