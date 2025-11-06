 Aller au contenu principal
Under Armour prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations et annonce un changement de directeur financier
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, détails du changement de CFO aux paragraphes 2 et 3, contexte aux paragraphes 4 et 5)

Under Armour UAA.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, le fabricant de vêtements de sport étant confronté à une baisse de la demande et à une hausse des coûts tarifaires.

Les actions de la société, qui a nommé Reza Taleghani à la tête de ses finances après le départ de David Bergman, étaient légèrement en baisse dans les échanges de pré-marché.

M. Taleghani prendra ses fonctions de directeur financier en février 2026, tandis que M. Bergman restera dans l'entreprise jusqu'au premier trimestre de l'exercice 2027, a déclaré Under Armour.

Le distributeur basé dans le Maryland a tenté de redresser ses activités sous la direction de son fondateur Kevin Plank, qui a repris ses fonctions de directeur général en mars après une baisse des ventes au cours des deux dernières années.

Cependant, la faiblesse des dépenses de consommation aux États-Unis, entraînée par les tarifs douaniers fluctuants du président Donald Trump et leur impact sur les biens importés, a pesé sur l'entreprise.

La société s'attend maintenant à ce que les revenus de l'exercice 2026 diminuent de 4 % à 5 %, ce qui est largement inférieur à l'estimation moyenne des analystes d'une baisse de 4 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action entre 3 cents et 5 cents, contre une estimation moyenne des analystes de 6 cents par action.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a chuté de 5 % pour atteindre 1,33 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,31 milliard de dollars.

