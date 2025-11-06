L'Allemagne confrontée à un risque croissant en matière de stabilité financière, selon la Bundesbank

Un drapeau allemand flotte au sommet du bâtiment du Reichstag

La stabilité financière de l'Allemagne est confrontée à des risques croissants en raison de la politique économique erratique des États-Unis, de la surévaluation des marchés d'actions, des niveaux d'endettement excessifs dans le monde entier et de la détérioration du crédit bancaire, a averti jeudi la Bundesbank.

L'économie allemande, la première de la zone euro, stagne depuis trois ans et des rigidités structurelles freinent sa reprise, même si la forte augmentation des dépenses publiques dans les domaines de la défense et des infrastructures devrait stimuler la croissance dans les années à venir.

Dressant une longue liste de vulnérabilités, la banque centrale allemande conclut que le risque global augmente, la faiblesse économique s'étendant à différents secteurs et la hausse des droits de douane aggravant les menaces.

"Le cours erratique de la politique commerciale américaine pèse sur l'économie mondiale, en particulier sur l'industrie allemande qui dépend des exportations", a déclaré Michael Theurer, membre du conseil de gouverneurs de la Bundesbank, dans la Revue de la stabilité financière annuelle de l'institution.

"Dans le même temps, les défis structurels pèsent de plus en plus lourdement sur le secteur des entreprises allemandes", dit-il.

Si l'Union européenne (UE) a déjà signé un accord commercial avec les États-Unis cet été, l'environnement reste trop incertain, ce qui affectera la qualité de crédit des banques allemandes, ajoute la Bundesbank.

Le volume des prêts non productifs est en augmentation depuis un certain temps, principalement en raison de problèmes dans le secteur de l'immobilier commercial. Même si les défauts de paiement restent "gérables", les banques doivent de plus en plus procéder à des ajustements de valeur de leurs prêts, note également la banque centrale.

DETTE ET CORRECTIONS BOURSIÈRES

La Bundesbank s'inquiète également de l'augmentation du niveau d'endettement, tant dans l'UE que dans le reste du monde.

"Les règles budgétaires nationales récemment modifiées ne garantiront ni la viabilité à long terme ni la conformité avec les règles budgétaires de l'UE", signale l'institution.

Berlin a approuvé en début d'année une réforme historique du frein à l'endettement et la création d'un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros, mettant ainsi fin à des décennies de conservatisme budgétaire dans l'espoir de relancer la croissance.

L'Europe doit parvenir à une croissance économique stable et durable pour rendre la dette plus soutenable, mais cela nécessiterait des réformes économiques fondamentales puisque sa croissance potentielle est bloquée à 1,3%-1,4% par an, selon les économistes.

La Bundesbank s'inquiète également des valorisations des marchés d'actions et de la dette des entreprises, supérieures aux moyennes à long terme, ce qui augmente le risque d'une correction.

"L'expérience nous a appris que les marchés peuvent changer d'avis en un instant", souligne Michael Theurer, ajoutant que les corrections des prix du marché pourraient entraîner des pertes considérables pour les intermédiaires financiers.

(Rédigé par Balazs Koranyi ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)