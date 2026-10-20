Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , stable (+0,01%) pour le Standard & Poor's 500

.SPX et en baisse de 0,34% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI s'empresse d'obtenir des engagements d'investissement avant l'introduction en Bourse de son concurrent Anthropic, prévue pour la mi-novembre, dans le cadre d'un tour de table exceptionnellement rapide qui pourrait valoriser le propiétaire de ChatGPT à plus de 1.400 milliards de dollars (1.250 milliards d'euros), selon deux personnes proches du dossier.

Les valeurs liées à l'IA suscitent des inquiétudes en raison de leur niveau d'endettement élevé, ce qui devrait entraîner une nouvelle baisse du secteur mardi à l'ouverture, après le rebond de la veille.

L'action CoreWeave CRWV.O perd 2,8% en avant-Bourse et Nebius NBIS.O abandonne 3,2%

* BOEING BA.N - Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devrait annoncer mardi que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a certifié 737 MAX 10, un processus longtemps retardé, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.

* TRADEWEB MARKETS TW.O a annoncé lundi qu'il allait acquérir la plateforme de négociation d'obligations Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars (1,75 milliard d'euros), dans le but de renforcer sa présence sur les marchés américains des obligations d'entreprises.

* GENERAL MOTORS GM.N doit publier mardi ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que SPACEX SPCX.O et NETFLIX NFLX.O le feront après la clôture.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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