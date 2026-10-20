OVH s'envole avec la croissance de son chiffre d'affaires

OVHcloud s'envole de 10,2% à plus de 16,3 EUR, entouré après la publication de résultats annuels illustrant à la fois une amélioration de sa rentabilité et une accélération de sa croissance, ainsi que d'objectifs encourageants pour l'exercice qui commence.

Une rentabilité en amélioration plus forte que prévu...

Le fournisseur de services de cloud computing a réalisé un résultat net de 9,4 MEUR au titre de son exercice 2026, contre 0,4 MEUR précédemment, ainsi qu'un résultat opérationnel (EBIT) de 77,8 MEUR, soit une marge opérationnelle en progression de 0,4 point à 6,8%.

Son EBITDA ajusté s'est accru de 9,7% à 480,5 MEUR, soit une marge de 42%, en hausse de 1,6 point, démontrant selon le groupe, "sa capacité à opérer à grande échelle grâce à une forte productivité à tous les niveaux de l'entreprise". Par comparaison, le consensus ne visait qu'un EBITDA ajusté de 467 MEUR, soit une marge de 40,9%.

...et une croissance qui s'accélère

Conformément aux attentes des analystes, le chiffre d'affaires a atteint 1 145,1 MEUR, en hausse de 7,2% à données comparables ( 5,6% à données publiées), au-delà de l'objectif de 5 à 7%, avec une nette accélération pour atteindre une croissance de 10,5% au 4e trimestre. En particulier, le cloud public a connu une progression de 18,9% sur l'exercice.

"Cette solide croissance de l'activité, couplée à une maîtrise des coûts opérationnels et des capex, a permis une amélioration de la profitabilité et de la génération de trésorerie", met en avant Invest Securities dans sa réaction de ce matin.

OVH a ainsi enregistré un levered free cash-flow positif pour la première fois depuis son introduction en Bourse, à 24,7 MEUR, contre -27 MEUR un an auparavant, une performance qui a contribué à faire reculer son levier d'endettement de 0,2 fois, à 2,7 fois au 31 août 2026. Enfin, son retour sur capitaux employés (ROCE) s'est amélioré de 0,6 point à 7,7%.

"L'exercice 2026 a été celui de la discipline. Nous avons piloté très finement nos stocks et nos capex, tout en maîtrisant nos coûts opérationnels. L'acquisition de clients et le volume des ventes ont été très dynamiques sur les noms de domaine, les VPS et le bare metal", met en avant le PDG Octave Klaba.

"Le chiffre d'affaires du public cloud a progressé de 20% au 4e trimestre. Face à la hausse des prix de la RAM et des disques, nous avons ajusté nos tarifs de manière mesurée. Notre nouvelle organisation commerciale, mise en place au cours de l'exercice, produira pleinement ses effets dès 2027", poursuit-il.

Des objectifs encourageants pour l'exercice qui commence

Ayant atteint l'ensemble de ses objectifs annuels, OVH indique viser, pour son exercice 2027, une croissance du chiffre d'affaires à données comparables supérieure à 10%, une marge d'EBITDA ajustée de plus de 42,5% (contre 41,1% pour le consensus), un levered free cash-flow à nouveau positif, un levier d'endettement inférieur à 2,7 fois et un ROCE supérieur à 9%.

"Le spécialiste des infrastructures cloud publie ce matin des résultats 2025/26 supérieurs aux attentes et dévoile des objectifs 2026/27 eux aussi au-dessus des attentes. Le discours se veut optimiste pour le futur, évoquant notamment une stratégie en matière d'IA redéfinie qui entre en phase de déploiement en 2027", résume Invest Securities.

Constatant lui aussi des prévisions "au-dessus des attentes tant sur la croissance que sur la rentabilité", TP ICAP salue la capacité d'OVH à améliorer sa productivité, ainsi que le retour à une croissance organique supérieure à 10% sur le dernier trimestre, "laquelle devrait rester à ces niveaux".