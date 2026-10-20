Le chômage britannique recule en août, offrant un répit au gouvernement avant le budget

Le taux de chômage au Royaume-Uni a légèrement reculé pendant les trois mois achevés fin août, s'inscrivant à 4,7%, selon des données officielles parues mardi, qui offrent un répit inattendu au gouvernement en amont de la publication du budget la semaine prochaine, bien que le chômage des jeunes reste préoccupant.

Andy Burnham, le 15 octobre 2026, à Motherwell ( POOL / JEFF J MITCHELL )

Ce taux est au plus bas depuis les trois mois achevés fin juillet 2025. Les analystes s'attendaient à une stabilité à 4,9 %, selon le consensus de l'agence Bloomberg.

"Alors que le marché du travail reste globalement stable en 2026, les données du dernier trimestre montrent un taux d'emploi en légère hausse et une petite baisse du chômage", a souligné David Freeman, directeur adjoint des statistiques du travail pour l'Office national des statistiques (ONS) britannique, qui a publié ces chiffres mardi.

L'ONS rapporte en parallèle une baisse des offres d'emploi sur la période de juillet à septembre, à 691.000. Les petites entreprises "citent la hausse des coûts de main-d'œuvre comme facteur déterminant", a précisé David Freeman.

Par ailleurs, "la croissance des salaires ordinaires est restée relativement stable, mais la rémunération totale – primes incluses – s'est atténuée pour atteindre son rythme le plus faible depuis près de six ans", a-t-il indiqué.

La publication de ces données survient à quelques jours de la présentation du budget du Royaume-Uni par le ministre des Finances John Healey, le 28 octobre, dans un contexte d'envolée des coûts d'emprunts pour le pays et d'environnement économique déprimé par la guerre.

Ces chiffres apporteront un "soutien majeur" au Chancelier de l’Échiquier, titre officiel de ce ministre, qui doit jongler pour à la fois "satisfaire les marchés financiers" et mettre en place "des mesures destinées à encourager l'investissement, renforcer la confiance des entreprises et stimuler la création d'emplois", a noté Joe Nellis, économiste chez MHA.

Des données précédentes, publiées fin août, concernant la période d'avril à juin, avaient par ailleurs montré que près d'un million de jeunes de 16 à 24 ans, soit 13 % d'entre eux, n'étaient ni en éducation, ni en emploi, ni en formation au Royaume-Uni.

Leur nombre s'est envolé ces dernières années au point qu'un rapport sur le sujet commandé par le gouvernement s'inquiète d'une "génération perdue". Dirigée par l'ancien ministre travailliste Alan Milburn, cette étude doit proposer ses solutions le mois prochain.

Le Premier ministre travailliste Andrew Burnham a promis dimanche, dans les colonnes du Times, d'offrir aux jeunes une "garantie claire" de soutien et de "grands changements dans le fonctionnement (du) système de prestations sociales" du pays.

Dans la foulée, le gouvernement a présenté lundi des mesures afin de développer l'apprentissage pour les moins de 25 ans dans des secteurs tels que la comptabilité, le droit et le conseil.