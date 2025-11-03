 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 11:14

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,5% pour le Nasdaq .IXIC :

* EXXONMOBIL XOM.N ne pourra plus exercer ses activités dans l'Union européenne (UE) si celle-ci n'assouplit pas considérablement une loi sur la soutenabilité qui pourrait lui infliger des amendes équivalentes à 5% de son chiffre d'affaires mondial, a déclaré lundi son PDG, Darren Woods.

* NVIDIA NVDA.O - Les puces les plus avancées du groupe seront réservées aux entreprises américaines et ne seront pas commercialisées en Chine et dans d'autres pays, a déclaré le président américain Donald Trump.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a indiqué samedi qu'elle restait prudente vis-à-vis des marchés, laissant ses liquidités atteindre un niveau record de 381,7 milliards de dollars malgré une hausse de son bénéfice, dans son dernier rapport financier avant le départ de Warren Buffett de son poste de directeur général.

* PFIZER PFE.N a intenté vendredi une action en justice contre <METSERA MTSR.O> et NOVO NORDISK NOVOb.CO , affirmant que Metsera avait manqué à ses obligations au titre de l'accord de fusion en déclarant que l'offre de 8,5 milliards de dollars du fabricant de médicaments danois pour le développeur américain de médicaments contre l'obésité était une offre supérieure.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
716 958,795 USD NYSE -0,14%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 562,87 Pts Index Ex +0,09%
EXXON MOBIL
114,360 USD NYSE -0,29%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
NASDAQ Composite
23 724,96 Pts Index Ex +0,61%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
NVIDIA
202,4900 USD NASDAQ -0,20%
PFIZER
24,650 USD NYSE +1,44%
Pétrole Brent
64,96 USD Ice Europ -0,17%
Pétrole WTI
61,18 USD Ice Europ +0,51%
S&P 500 INDEX
6 840,20 Pts CBOE +0,26%
