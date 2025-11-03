Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,5% pour le Nasdaq .IXIC :

* EXXONMOBIL XOM.N ne pourra plus exercer ses activités dans l'Union européenne (UE) si celle-ci n'assouplit pas considérablement une loi sur la soutenabilité qui pourrait lui infliger des amendes équivalentes à 5% de son chiffre d'affaires mondial, a déclaré lundi son PDG, Darren Woods.

* NVIDIA NVDA.O - Les puces les plus avancées du groupe seront réservées aux entreprises américaines et ne seront pas commercialisées en Chine et dans d'autres pays, a déclaré le président américain Donald Trump.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a indiqué samedi qu'elle restait prudente vis-à-vis des marchés, laissant ses liquidités atteindre un niveau record de 381,7 milliards de dollars malgré une hausse de son bénéfice, dans son dernier rapport financier avant le départ de Warren Buffett de son poste de directeur général.

* PFIZER PFE.N a intenté vendredi une action en justice contre <METSERA MTSR.O> et NOVO NORDISK NOVOb.CO , affirmant que Metsera avait manqué à ses obligations au titre de l'accord de fusion en déclarant que l'offre de 8,5 milliards de dollars du fabricant de médicaments danois pour le développeur américain de médicaments contre l'obésité était une offre supérieure.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)