Kimberly-Clark (Kleenex) rachète Kenvue, fabricant du Tylenol, valorisé 48,7 milliards de dollars ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brandon Bell )

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark et le laboratoire de santé Kenvue, fabricant du Tylenol (paracétamol), ont annoncé lundi leur projet de rapprochement qui valorise ce dernier 48,7 milliards de dollars.

Avec cette opération, Kimberly-Clark met la main sur l'ancienne division santé grand public de Johnson & Johnson (J&J) et sur son médicament phare, le Tylenol, accusé sans aucune preuve scientifique par l'administration Trump de causer l'autisme chez les enfants de femmes l'ayant utilisé lorsqu'elles étaient enceintes.

Kenvue avait chuté à Wall Street début septembre après la parution d'informations de presse assurant que le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr allait lier le Tylenol au développement de l'autisme chez l'enfant.

Le 22 septembre, le président Donald Trump lui-même a déconseillé le paracétamol aux femmes enceintes, l'associant aussi à un risque d'autisme élevé pour les enfants.

Aucun lien de causalité n'a jamais été prouvé entre la prise de paracétamol pendant la grossesse et l'autisme.

L'OMS s'est exprimée fin septembre pour affirmer l'absence de lien avéré. L'Agence européenne des médicaments et le régulateur britannique du médicament ont eux aussi réaffirmé que le paracétamol pouvait être utilisé par les femmes enceintes.

Pour autant, le procureur général du Texas Ken Paxton, républicain et allié du président américain, a lancé il y a quelques jours des poursuites contre J&J et Kenvue, les accusant de "marketing trompeur" pour avoir affirmé que le Tylenol "était sans danger pour les femmes enceintes".

- Produits du quotidien -

"Nous sommes ravis de réunir deux entreprises emblématiques pour créer un leader mondial de la santé et du bien-être", a fait valoir Mike Hsu, le PDG de Kimberly-Clark, cité dans le communiqué, évoquant "l'importante transformation" du groupe ces dernières années "pour pivoter vers des activités à plus forte croissance et des marges plus importantes".

C'est lui qui prendra la tête du nouveau groupe et trois membres du conseil d'administration de Kenvue - créé en février 2022 - se joindront à celui de Kimberly-Clark dans son nouveau périmètre, dont le siège restera à Irving (Texas).

"Notre association avec Kimberly-Clark unit deux portefeuilles hautement complémentaires, remplis de marques emblématiques et appréciées ainsi que d'essentiels du quotidien auxquels les gens font confiance et sur lesquels ils comptent tout au long de leur vie", a aussi souligné Kirk Perry, directeur général de Kenvue.

L'opération sera réalisée en partie en titres - 0,14625 action KC pour une action Kenvue - et en partie en liquide - 3,50 dollars par action -, ce qui fait que les actionnaires de Kenvue vont se partager d'entrée de jeu une enveloppe de 6,8 milliards de dollars.

Les analystes de TD Cowen soulignent dans une note que cela représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture de Kenvue vendredi.

Vers 17H10 GMT, l'action Kenvue bondissait de 16,31% mais celle de Kimberly-Clark perdait 12,61%, à la Bourse de New York.

Pour TD Cowen, cette baisse résulte "probablement d'inquiétudes liées aux poursuites contre Kenvue, à la complexité du groupe combiné et aux efforts qui vont être nécessaires pour redresser de nombreuses marques en difficultés de Kenvue".

A l'issue de l'opération, le capital du nouveau groupe sera détenu à environ 54% par les actionnaires de Kimberly-Clark et à 46% par ceux de Kenvue.

Selon le communiqué, la nouvelle société combinée générera un chiffre d'affaires d'environ 32 milliards de dollars en 2025 et un résultat d'exploitation à données comparables d'environ 7 milliards de dollars.

L'opération doit être finalisée au second semestre 2026, après obtention du feu vert des actionnaires des deux entreprises et des autorités réglementaires.

Elle devrait générer 2,1 milliards de dollars de synergies nettes par an - dont 1,9 milliard au niveau des coûts - et être positive sur le bénéfice net par action à données comparables d'ici à la deuxième année de la fusion.

Le nouveau groupe va posséder dix marques générant chacune au moins un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel (Huggies, Neutrogena, Johnson's, Listerine, Tylenol, Kleenex, Scott, Cottonelle, Kotex et Depend).