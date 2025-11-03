 Aller au contenu principal
Delfingen réaffirme ses objectifs annuels, malgré des revenus trimestriels en baisse
information fournie par AOF 03/11/2025 à 18:21

(AOF) - Entre juillet et septembre, Delfingen a généré un chiffre d’affaires de 95,4 millions d’euros, en baisse de 4,7%, ou de 1,1% en organique. Dans le détail, l’activité Industrie a connu une croissance de 8,9%, tandis que celle de l’Automobile a reculé de 7,2%. Sur les neuf premiers mois de l’année, le spécialiste mondial dans les solutions de protection des câblages électriques a vu ses revenus reculer de 4,4%, ou de 2,8% en organique, à 310,6 millions d’euros.

Au niveau des perspectives, Delfingen s'est montré confiant dans sa capacité d'atteindre une marge opérationnelle courante supérieure à 7% sur l'ensemble de l'année, soit une "forte progression par rapport à 2024". Le groupe vise également une hausse de sa génération de trésorerie et une réduction significative de son levier d'endettement.

Valeurs associées

DELFINGEN
34,9000 EUR Euronext Paris +0,87%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

