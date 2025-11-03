Delfingen réaffirme ses objectifs annuels, malgré des revenus trimestriels en baisse

(AOF) - Entre juillet et septembre, Delfingen a généré un chiffre d’affaires de 95,4 millions d’euros, en baisse de 4,7%, ou de 1,1% en organique. Dans le détail, l’activité Industrie a connu une croissance de 8,9%, tandis que celle de l’Automobile a reculé de 7,2%. Sur les neuf premiers mois de l’année, le spécialiste mondial dans les solutions de protection des câblages électriques a vu ses revenus reculer de 4,4%, ou de 2,8% en organique, à 310,6 millions d’euros.

Au niveau des perspectives, Delfingen s'est montré confiant dans sa capacité d'atteindre une marge opérationnelle courante supérieure à 7% sur l'ensemble de l'année, soit une "forte progression par rapport à 2024". Le groupe vise également une hausse de sa génération de trésorerie et une réduction significative de son levier d'endettement.

