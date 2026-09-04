Lisbonne demande à AF-KLM et à Lufthansa des offres améliorées pour TAP

Conférence de presse sur les résultats annuels 2025 d'Air France-KLM à Paris

Le gouvernement portugais ​a annoncé vendredi avoir demandé à Air France-KLM et ​Lufthansa d'améliorer leurs offres dans ​le cadre d'une ⁠nouvelle phase portant sur ‌l'acquisition d'une participation minoritaire dans la compagnie ​nationale ‌TAP.

Les deux compagnies aériennes ⁠avait dit fin juillet avoir soumis des offres ⁠fermes ‌pour acquérir cette participation ⁠de 44,9% dans ‌TAP, l'une des ⁠rares compagnies aériennes nationales encore ⁠indépendantes.

Le ‌gouvernement portugais avait relancé en ​juillet ‌2025 la privatisation de TAP, longtemps repoussée, ​en vue de céder 49,9% ⁠de son capital, dont 5% seront réservés aux employés.

(Sergio Goncalves, version française Benoit Van Overstraeten, édité par ​Benjamin Mallet)