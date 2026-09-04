GTT très bien orienté après une note favorable de Barclays

(Zonebourse.com) - GTT enregistre la plus forte progression du SBF 120 ce vendredi, s'adjugeant 4,23% à 216,80 euros. Le titre de la société française d'ingénierie navale grimpe à la faveur d'une note particulièrement favorable de Barclays. La banque britannique débute la couverture de la valeur avec une recommandation à surperformance et fixe un objectif de cours de 275 EUR par action.

"GTT offre une opportunité unique de profiter de la croissance du gaz naturel liquide (GNL) et de l'accélération du remplacement des navires méthaniers. L'entreprise s'appuie sur une position dominante sur son marché, une visibilité record grâce à son carnet de commandes et une génération de trésorerie exceptionnelle", explique la banque britannique pour justifier son optimisme.

Barclays pense également que "GTT se distingue par une combinaison rare : une croissance structurelle, une rentabilité parmi les meilleures du secteur et une excellente visibilité sur ses résultats, grâce à son leadership dans les systèmes de confinement à membrane pour le GNL. Après plusieurs années d'ajustement de sa valorisation, l'action GTT constitue aujourd'hui un point d'entrée attractif."

Une position quasi-monopolistique

La banque rappelle que l'entreprise a remporté la quasi-totalité des commandes de systèmes de confinement pour méthaniers depuis 2016 et équipe aujourd'hui environ 85% de la flotte mondiale. Ses 60 ans d'expérience, plus de 3 600 brevets et ses liens étroits avec les chantiers navals créent de très fortes barrières à l'entrée.

De surcroît, selon Barclays, la sécurité énergétique, la hausse de la demande de gaz en Asie et la consommation d'électricité liée à l'IA et aux centres de données vont continuer à soutenir la croissance du GNL : "Nous estimons que la demande mondiale augmentera de 335 millions de tonnes par an (Mtpa) entre 2025 et 2040, pour atteindre 760 Mtpa. Ce rythme de croissance devrait représenter 500 à 600 commandes pour GTT d'ici 2035, soit au moins 25% de potentiel en plus par rapport aux prévisions de l'entreprise.

Le renouvellement des flottes

Au-delà de la simple expansion du marché mondial du gaz, l'accélération du cycle de remplacement des anciens méthaniers constitue un second moteur décisif pour la banque. Plus de 250 navires auront plus de 20 ans d'ici 2030, et plus de 500 d'ici 2040. Les méthaniers modernes consomment nettement moins de carburant, réduisent les pertes de gaz par évaporation et coûtent moins cher en émissions carbone, ce qui rend le renouvellement des flottes très rentable. "Pour GTT, cela garantit une activité récurrente qui s'ajoute aux commandes liées à la croissance de la capacité. Nous estimons ce relais à 200 à 250 commandes d'ici 2035", affirme Barclays.

Par ailleurs, la solidité financière de GTT rassure la banque britannique , qui met en avant une visibilité sur le chiffre d'affaires parmi les plus élevées du secteur. A la fin du 1er semestre 2026, le carnet de commandes atteignait 1,9 MdEUR, s'établissant à un niveau proche de ses plus hauts historiques. Il garantit environ 300 MEUR de revenus au 2e semestre 2026, 655 MEUR en 2027 et 603 MEUR en 2028. "Ce carnet couvre 3 ans de chiffre d'affaires, contre 2,8 ans en moyenne pour les services énergétiques européens", souligne Barclays.

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