USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 10:57

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,4% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR AÉRIEN - Le président américain Donald Trump a exigé lundi que les contrôleurs aériens reprennent le travail, alors que les voyageurs subissaient une nouvelle journée d'annulations de vols, ordonnées par l'administration afin de gérer la pénurie de personnel pendant le "shutdown".

* TESLA TSLA.O - Les ventes du groupe en Chine ont chuté à 26.006 véhicules en octobre, leur plus bas niveau en trois ans, alors que le constructeur américain de véhicules électriques est confronté à une demande atone sur un marché hyperconcurrentiel.

* BOEING BA.N a reçu la semaine dernière l'autorisation de l'agence américaine de réglementation aérienne pour entamer la troisième des cinq phases principales des essais en vol de certification de son avion gros-porteur 777-9, a rapporté lundi le site Air Current, citant des sources.

* INTEL INTC.O a annoncé lundi que son directeur général, Lip-Bu Tan, superviserait les efforts du fabricant de puces en matière d'intelligence artificielle après le départ du directeur technique de l'entreprise pour OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

* COREWEAVE CRWV.O , soutenu par Nvidia, a revu à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pénalisé par un retard chez un partenaire tiers exploitant un centre de données, ce qui a terni les bons résultats du trimestre de septembre, portés par une demande croissante en services cloud d'IA. Le titre recule de 6,8% en avant-Bourse.

* BEYOND MEAT BYND.O a annoncé lundi une perte trimestrielle plus importante et des prévisions de ventes pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, alors que le fabricant de viande végétale est confronté à une demande atone pour ses produits. Le titre abandonne 9% en avant-Bourse.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BEYOND MEAT
1,3400 USD NASDAQ -3,60%
BOEING CO
194,710 USD NYSE +0,05%
COREWEAVE
105,6100 USD NASDAQ +1,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 368,63 Pts Index Ex +0,81%
INTEL
38,4500 USD NASDAQ +0,84%
NASDAQ Composite
23 527,17 Pts Index Ex +2,27%
S&P 500 INDEX
6 832,43 Pts CBOE +1,54%
TESLA
445,2300 USD NASDAQ +3,66%
