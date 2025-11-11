Google va investir environ 6 milliards de dollars en Allemagne, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute une troisième source avec un montant d'investissement plus concret)

Alphabet's GOOGL.O Google va investir environ 5 milliards d'euros (5,8 milliards de dollars) en Allemagne, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier , dans le but d'étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie d'Europe.

Les plans comprennent un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, et l'expansion d'un site de Google dans la ville de Hanau, dans la même région, a déclaré une deuxième source.

Une autre source a déclaré plus tôt que les plans prévoyaient des investissements d'un montant moyen de plusieurs milliards d'euros.

Google n'a pas immédiatement commenté le montant de l'investissement.

L'entreprise technologique américainea déjà déclaré à l'adresse qu 'elle "investira des milliards en Allemagne et s'attaquera aux véritables problèmes de l'avenir grâce aux innovations, à l'intelligence artificielle et à la transformation climatiquement neutre".

Une conférence de presse aura lieu mardi à 16h30 (1530 GMT), et le ministre allemand des finances, Lars Klingbeil, devrait s'exprimer.

(1 dollar = 0,8575 euro)