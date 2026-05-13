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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:35

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , mais en progression de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,74% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA - Jensen Huang, le directeur général du géant américain des puces, s'est joint à la dizaine de dirigeants d'entreprises qui accompagnent cette semaine Donald Trump en Chine, où le locataire de la Maison blanche doit notamment prendre part à un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping.

Le président américain placera l'intelligence artificielle(IA) au coeur des discussions avec le dirigeant chinois, une première qui souligne l'importance stratégique de cette technologie bien que peu d'engagements concrets soient attendus.

D'autres dirigeants d'entreprises font également partie de la délégation américaine, parmi lesquels Elon Musk, de TESLA

TSLA.O et Tim Cook, d'APPLE AAPL.O .

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - L'Espagne entend bien mettre en place de nouvelles règles visant à mieux encadrer les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle (IA), malgré un lobbying intense de la part du secteur technologique contre ces mesures, a dit à Reuters Oscar Lopez, le ministre chargé de la Transformation numérique

Nombre de pays, surtout en Europe, multiplient les initiatives pour emboîter les pas à l'Australie, devenue en décembre le premier pays dans le monde à bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.

META META.O - Des employés de Meta ont distribué des tracts sur plusieurs sites aux États-Unis pour protester contre l'installation récente par l'entreprise d'un logiciel de suivi de souris sur leurs ordinateurs, selon des photos des documents consultées par Reuters.

* JP MORGAN JPM.N s'apprête à procéder à une réorganisation des postes de direction de sa division de banque d'investissement dans le cadre d'une restructuration plus large, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* BROWN-FORMAN BFb.N a rejeté une offre de rachat en de 32 dollars par action émanant du fabricant américain de spiritueux Sazerac, a dit une source proche du dossier, quelques semaines après l'échec des négociations entre le fabricant de Jack Daniel's et le groupe français Pernod Ricard PERP.PA .

* WALMART WMT.O prévoit de supprimer ou de délocaliser environ 1.000 postes au siège social, dans le cadre d'une stratégie visant à centraliser davantage ses équipes chargées des technologies mondiales et des produits d'intelligence artificielle (IA), rapporte mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* HF SINCLAIR DINO.N a annoncé mardi que son directeur général, Timothy Go, avait quitté le groupe le 11 mai, dans le cadre d'un accord de départ à l'amiable et après avoir été en congé volontaire pendant près de trois mois.

* CISCO CSCO.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi soir après la clôture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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JPMORGAN CHASE
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META PLATFORMS
603,0000 USD NASDAQ +0,69%
NASDAQ Composite
26 088,20 Pts Index Ex -0,71%
NVIDIA
220,7800 USD NASDAQ +0,61%
PERNOD RICARD
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Pétrole Brent
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S&P 500 INDEX
7 400,96 Pts CBOE -0,16%
TESLA
433,4500 USD NASDAQ -2,60%
WALMART
130,3500 USD NASDAQ +2,16%
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