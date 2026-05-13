Tech: le géant chinois Tencent voit son bénéfice net trimestriel bondir de 21%

Le géant chinois de l'internet Tencent, mastodonte mondial du jeu vidéo qui investit massivement dans l'intelligence artificielle (IA), a annoncé mercredi une hausse de 21% sur un an de son bénéfice net trimestriel.

( AFP / JADE GAO )

Devenu l'un des grands acteurs chinois de l'IA, Tencent a recruté l'an passé un ancien chercheur de l'entreprise américaine OpenAI (propriétaire de ChatGPT) afin de diriger sa branche dédiée à l'intelligence artificielle.

Sur ce créneau, l'entreprise basée à Shenzhen (sud de la Chine) est en concurrence avec de grands rivaux chinois tels qu'Alibaba et ByteDance, ainsi qu'avec des start-ups locales comme DeepSeek.

Tencent est souvent perçu par les analystes comme un acteur prudent de l'IA, qui affiche du retard en matière de grands modèles de langage par rapport à des concurrents chinois plus petits mais spécialisés dans le secteur.

Le groupe a annoncé mercredi un bénéfice net de 58,1 milliards de yuans (7,3 milliards d'euros) au premier trimestre 2026, contre 47,8 milliards de yuans sur la même période l'an dernier - soit une hausse de 21% sur un an.

C'est légèrement supérieur à la prévision médiane d'analystes interrogés par Bloomberg (57,8 milliards de yuans).

"Nous avons commencé l'année 2026 avec d'importants progrès sur nos nouveaux produits d'IA, tout en continuant à utiliser l'intelligence artificielle pour développer notre coeur de métier", a indiqué le groupe dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong.

Tencent a par ailleurs annoncé mercredi que son chiffre d'affaires du premier trimestre s'élevait à 196 milliards de yuans (24,7 milliards d'euros), soit une progression de 9% sur un an.

Le groupe est l'opérateur de la très utilisée application multifonctions chinoise WeChat (messagerie, réseau social, paiement) et un acteur majeur de l'industrie mondiale du jeu vidéo.

L'entreprise possède le studio Riot Games, éditeur de "League of Legends", jeu vidéo très populaire dans le milieu de l'e-sport. Le groupe est également présent dans d'autres secteurs, du cloud (informatique dématérialisée) au divertissement.

Selon des informations de presse, Tencent serait en discussion pour investir dans DeepSeek.

Les régulateurs chinois ont donné cette semaine leur feu vert conditionnel à Tencent pour réaliser l'acquisition de la grande plateforme audio en ligne chinoise Ximalaya.

"Bien que Tencent reste bien positionné dans l'IA, la hausse des coûts" pour renforcer ce secteur "pèse sur les marges", ont noté des analystes de Bloomberg Intelligence avant la publication des résultats.

"Nous ne nous attendons pas à ce que Tencent génère des revenus externes significatifs grâce à l'IA cette année, bien que le ciblage par IA continue de profiter à son activité publicitaire", ont-ils souligné.