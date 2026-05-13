Mercedes-Benz va céder ses concessions à Berlin, puis dans toute l'Allemagne

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a annoncé mercredi la vente de l'ensemble de ses concessions situées dans la région de Berlin à un partenaire externe, et compte faire de même pour l'ensemble de ses implantations en Allemagne.

( AFP / THOMAS KIENZLE )

D'après un communiqué, sept sites de la succursale de Berlin-Brandebourg (la capitale et la région qui l'entoure) vont être cédés au groupe Global Auto Holdings, une entreprise basée au Royaume-Uni qui gère déjà des sites Mercedes-Benz aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

L'ensemble cédé emploie un total de 1.100 personnes et inclut notamment la concession dénommée "Salzufer" en plein coeur de Berlin, le plus grand établissement au monde du constructeur de la classe S avec plus de 36.000 mètres carré de surface.

"Nous croyons en l'approche "Best-Ownership" (meilleur propriétaire, ndlr)", a indiqué un porte-parole de Mercedes à l'AFP pour justifier cette décision, avec l'idée qu'un "propriétaire indépendant" gèrera "mieux" la vente des voitures.

Des partenaires spécialisés comme Global Auto Holdings sont jugés plus à même d'investir et de moderniser les sites, ce qui permet à Mercedes de "se concentrer sur la construction automobile".

Cette stratégie concernant le marché allemand avait été décidée dès 2024 par le groupe.

Avant de s'attaquer à Berlin, la marque à l'étoile a déjà vendu d'autres sites dans le pays, à Coblence, Neu-Ulm, Mayence, Dortmund et Lübeck en 2025.

Il va procéder de la même manière en ayant signé début 2026 des contrats de vente pour Aix-la-Chapelle, Cassel, Wurtzbourg, Wuppertal, Reutlingen et Hanovre.

L'objectif à terme est de céder toutes les concessions en Allemagne, a précisé le porte-parole de Mercedes.

Selon cette même source, l'entreprise versera une "compensation pour préjudice" aux salariés de la succursale de Berlin-Brandebourg passant chez le nouvel employeur, dont le montant dépendra de l'ancienneté.

La finalisation du contrat est prévue pour "la fin de l'année 2026", a précisé le groupe de Stuttgart dans son communiqué, "sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence".