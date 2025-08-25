Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,25% pour le Nasdaq.

* KEURIG DR PEPPER KDP.O , qui détient des marques telles que Dr Pepper et 7UP, va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais spécialisé dans le café JDE PEET'S JDEP.AS dans le cadre d'un accord de 15,7 milliards d'euros, a annoncé lundi le groupe américain.

* RH RH.N - Le président Donald Trump a déclaré vendredi que son administration allait mener une enquête "majeure" sur les droits de douane applicables aux meubles entrant aux États-Unis, une mesure qui pourrait conduire à l'imposition des surtaxes plus élevées dans un secteur déjà confronté à des hausses de prix liées à la politique commerciale de la Maison blanche.

* COCA-COLA KO.N - Le fabricant américain de boissons gazeuses travaille avec la banque d'investissement Lazard pour examiner les options, y compris une éventuelle vente, concernant la chaîne britannique de cafés Costa, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. Coca Cola a racheté Costa Coffee en 2018 pour plus de 5 milliards de dollars afin de renforcer sa position sur le marché mondial du café.

* VERINT SYSTEMS VRNT.O - La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo prévoit d'acquérir le fabricant de logiciels pour centres d'appels pour environ 2 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* CRESCENT ENERGY CRGY.N est en pourparlers avancés pour acquérir son concurrent plus petit VITAL ENERGY VTLE.N , ont déclaré vendredi des sources proches du dossier, une transaction qui permettrait au producteur d'énergie d'occuper une position importante dans le bassin permien.

* STARBUCKS SBUX.O , confronté à une faible demande aux États-Unis, prévoit de réduire de deux jours la production hebdomadaire de ses cinq usines de torréfaction et de conditionnement de café aux États-Unis à partir de janvier, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O - Paramount prévoit de supprimer entre 2.000 et 3.000 emplois d'ici début novembre, après la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance, a rapporté vendredi le magazine Variety.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)