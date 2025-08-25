Keurig Dr Pepper va racheter le spécialiste du café JDE Peet's pour 15,7 milliards d'euros

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper a annoncé lundi être en passe de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire en autres des marques L'Or et Jacques Vabre.

Cet accord "permettra de créer un champion mondial du café" grâce à la combinaison de la principale plateforme de café en dosette d'Amérique du Nord, avec le portefeuille mondial de marques de café de JDE Peet's, selon un communiqué commun.

Parmi les marques de JDE Peet's figurent notamment L'Or, Senseo, Jacques Vabre, Maxwell House, ou encore Grand'Mère.

"Nous sommes ravis de nous associer à Keurig pour dessiner l'avenir du café mondial en tirant parti de notre portefeuille combiné des marques de café les plus aimées au monde", s'est félicité le directeur général de JDE Peet's, Rafa Oliveira, dans ce même communiqué.

Keurig Dr Pepper (KDP) a également annoncé que ce rachat, une fois qu'il aura été bouclé, donnerait lieu à une scission du groupe en deux entités: d'un côté "Beverage Co." pour les boissons rafraîchissantes, et de l'autre "Global Coffe Co.", dans laquelle serait inclues les marques de JDE Peet's.

Le groupe américain a précisé que son actuel directeur général, Tim Cofer, devrait prendre à terme la direction de la section Beverage Co., et que son directeur financier, Sudhanshu Priyadarshi, prendrait celle de la section café.

A date du 22 août en clôture, la capitalisation de JDE Peet's, coté à Amsterdam, équivalait à 13 milliards d'euros, et celle de Keurig Dr Pepper à 48 milliards de dollars. Après l'annonce de ce rachat, le titre de JDE Peet's bondissait de 17,33% à 31,14 euros vers 9H30 GMT à la Bourse d'Amsterdam.

"Selon les termes de la transaction, KDP versera aux actionnaires de JDE Peet's 31,85 euros par action en espèces", a détaillé le groupe américain dans son annonce de rachat.

KDP était né en 2018 de la fusion entre le fabricant américain de cafetières et de dosettes Keurig Green Mountain et le producteur de boissons non alcoolisées Dr Pepper Snappel (7UP, Snapple, Dr Pepper...).