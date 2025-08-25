 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 918,41
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Keurig Dr Pepper va racheter le spécialiste du café JDE Peet's pour 15,7 milliards d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 25/08/2025 à 14:03

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper a annoncé lundi être en passe de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire en autres des marques L'Or et Jacques Vabre.

Cet accord "permettra de créer un champion mondial du café" grâce à la combinaison de la principale plateforme de café en dosette d'Amérique du Nord, avec le portefeuille mondial de marques de café de JDE Peet's, selon un communiqué commun.

Parmi les marques de JDE Peet's figurent notamment L'Or, Senseo, Jacques Vabre, Maxwell House, ou encore Grand'Mère.

"Nous sommes ravis de nous associer à Keurig pour dessiner l'avenir du café mondial en tirant parti de notre portefeuille combiné des marques de café les plus aimées au monde", s'est félicité le directeur général de JDE Peet's, Rafa Oliveira, dans ce même communiqué.

Keurig Dr Pepper (KDP) a également annoncé que ce rachat, une fois qu'il aura été bouclé, donnerait lieu à une scission du groupe en deux entités: d'un côté "Beverage Co." pour les boissons rafraîchissantes, et de l'autre "Global Coffe Co.", dans laquelle serait inclues les marques de JDE Peet's.

Le groupe américain a précisé que son actuel directeur général, Tim Cofer, devrait prendre à terme la direction de la section Beverage Co., et que son directeur financier, Sudhanshu Priyadarshi, prendrait celle de la section café.

A date du 22 août en clôture, la capitalisation de JDE Peet's, coté à Amsterdam, équivalait à 13 milliards d'euros, et celle de Keurig Dr Pepper à 48 milliards de dollars. Après l'annonce de ce rachat, le titre de JDE Peet's bondissait de 17,33% à 31,14 euros vers 9H30 GMT à la Bourse d'Amsterdam.

"Selon les termes de la transaction, KDP versera aux actionnaires de JDE Peet's 31,85 euros par action en espèces", a détaillé le groupe américain dans son annonce de rachat.

KDP était né en 2018 de la fusion entre le fabricant américain de cafetières et de dosettes Keurig Green Mountain et le producteur de boissons non alcoolisées Dr Pepper Snappel (7UP, Snapple, Dr Pepper...).

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,1400 EUR Euronext Amsterdam +17,33%

1 commentaire

  • 14:19

    Encore une entreprise qui s'en va ...
    en amerloquerie !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Les Etats-Unis suspendent le vaccin anti-chikungunya de Valneva
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2025 14:13 

    Le vaccin anti-chikungunya de Valneva , dont le déploiement avait déjà été perturbé par plusieurs cas graves d'effets secondaires, est désormais interdit aux Etats-Unis, une décision qui interroge par ailleurs sur l'inflexion vaccino-sceptique de la politique sanitaire ... Lire la suite

  • La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 2 juillet 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    GPA: une idée "totalement contraire" à la "dignité des femmes", selon Aurore Bergé
    information fournie par AFP 25.08.2025 14:08 

    La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé a jugé lundi que la GPA (gestation pour autrui), dont Gabriel Attal veut débattre de la légalisation, est "totalement contraire" à "la dignité des femmes", sur Europe1/CNews. "Je ne nie pas le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2025 13:48 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Intel, PDD Holdings, Crescent Energy, Vital Energy, Royalty Pharma, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse ... Lire la suite

  • Athlétisme - 100m haies femmes Round 1
    Athlétisme: Samba-Mayela renonce aux Mondiaux de Tokyo
    information fournie par Reuters 25.08.2025 13:45 

    PARIS (Reuters) -La spécialiste du 100 m haies Cyréna Samba-Mayela, seule Française médaillée en athlétisme aux Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé lundi qu'elle renonçait aux Mondiaux de Tokyo, du 13 au 21 septembre. "J'aurais essayé. J'ai passé une grosse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank