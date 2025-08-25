Les Etats-Unis suspendent le vaccin anti-chikungunya de Valneva

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le vaccin anti-chikungunya de Valneva , dont le déploiement avait déjà été perturbé par plusieurs cas graves d'effets secondaires, est désormais interdit aux Etats-Unis, une décision qui interroge par ailleurs sur l'inflexion vaccino-sceptique de la politique sanitaire américaine.

"L'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d'Ixchiq", nom commercial du vaccin, "citant quatre nouveaux cas d'effets indésirables graves s'apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya", a annoncé lundi dans un communiqué le groupe franco-autrichien, basé près de Nantes.

Ce vaccin est l'un des seuls disponibles contre le chikungunya, une maladie virale transmise d'un humain à l'autre par le moustique tigre. Son interdiction aux Etats-Unis est donc une mauvaise nouvelle pour Valneva, qui mise beaucoup dessus et perdait plus de 25% lundi matin à la Bourse de Paris.

Son déploiement avait déjà été très perturbé à cause de plusieurs effets graves, dont au moins un décès. C'est notamment le cas dans le département français d'outre-mer de la Réunion.

L'île a été frappée en début d'année par une épidémie majeure de chikungunya et le gouvernement français avait prévu de faire du vaccin de Valneva un élément central dans la lutte contre la maladie, en le recommandant à tous les plus de 65 ans.

Mais une vingtaine d'effets graves ont été recensés, tous chez des personnes âgées. Selon le dernier bilan, un décès sur place est très vraisemblablement lié au vaccin pour un total de 18 cas graves.

Dans ce contexte, le vaccin avait vite été suspendu par la France, puis l'Union européenne pour les plus de 65 ans, avant que les Etats-Unis suivent cet exemple.

Mais l'UE avait réautorisé le vaccin en juillet, jugeant que ces effets secondaires ne remettaient pas en cause son intérêt contre une maladie particulièrement à risque chez les plus âgés. Entre-temps, la suspension du vaccin avait, de fait, quasiment réduit à néant la vaccination à La Réunion.

- Interdiction "soudaine" -

Les Etats-Unis, eux, prennent donc le chemin inverse de l'UE en interdisant le vaccin à tout le monde, basant sa décision sur de nouveaux signalement d'effets graves aux Etats-Unis: quatre chez des patients dont l'âge s'échelonne de 55 à 82 ans.

Ce choix "se base sur de graves inquiétudes quant à la sécurité du vaccin, qui semble provoquer des troubles semblables au chikungunya", affirme la FDA sur son site, assurant que "les bénéfices du vaccin ne compensent pas ses risques, selon les scénarios les plus plausibles".

"Ce vaccin n'est pas sûr" et son maintien "poserait un danger sanitaire", insiste-t-elle.

La décision s'inscrit dans un contexte où nombre de chercheurs s'inquiètent de voir la politique sanitaire des Etats-Unis prendre un tour vaccinosceptique sous l'égide de Robert Kennedy Jr, nommé à la tête du ministère de la Santé par le président Donald Trump.

Dernière décision en date, les Etats-Unis vont cesser de financer le développement de plusieurs vaccins à ARN messager, une technologie qui a permis la création des vaccins anti-Covid les plus efficaces.

La décision américaine intervient par ailleurs alors que le chikungunya, jusqu'alors circonscrit aux climats les plus chauds, commence à s'étendre dans des régions tempérées sur fond de réchauffement climatique. La métropole française enregistre ainsi cet été un nombre de cas sans précédent, déjà plus d'une centaine.

Parallèlement aux enjeux sanitaires de la décision, elle est de mauvais augure pour Valneva, qui avait déjà largement échoué à trouver un marché pour son vaccin anti-Covid - à la technologie classique et non basé sur l'ARN messager.

Sans critiquer frontalement la décision de la FDA, Valneva, par ailleurs confronté à l'arrivée d'un autre vaccin anti-chikungunya par son concurrent Bavarian Nordic, a évoqué une suspension "soudaine" et jugé que les nouveaux effets signalés étaient "comparables" à ceux déjà connus.

Le groupe n'a pas pour l'heure révisé ses prévisions financières en conséquence de l'annonce américaine, mais dit évaluer l'impact financier que pourrait avoir un retrait définitif du vaccin aux Etats-Unis, évoquant d'éventuelles "démarches relatives à la décision de la FDA".