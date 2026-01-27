 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 11:44

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones .DJI (-0,06%), mais en hausse de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,57% pour le Nasdaq.

* BOEING BA.N , UPS UPS.N , GENERAL MOTORS GM.N et AMERICAN AIRLINES AAL.O doivent publier leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O - Le fabricant américain de puces mémoire a annoncé mardi son intention de construire une usine à Singapour, alors qu'il s'efforce d'augmenter sa production face à une pénurie mondiale aiguë.

* NETFLIX NFLX.O , WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Plus d'une douzaine de politiques et d'anciens députés britanniques ont demandé à l'autorité de concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix sur Warner Bros Discovery, rapporte mardi le Financial Times.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a annoncé mardi avoir engagé deux procédures visant à aider Google à se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du règlement sur les marchés numériques (DMA).

* FORD F.N et GENERAL MOTORS GM.N sont en négociation avec le fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands au sujet d'un éventuel plan de financement visant à maintenir l'entreprise en activité pendant la procédure de redressement judiciaire, a rapporté lundi le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier.

* NUCOR NUE.N - Le sidérurgiste américain a publié lundi un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, la hausse des coûts ayant pesé sur les marges de ses segments de production d'acier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
333,2600 USD NASDAQ +1,63%
AMERICAN AIRLINE
14,5700 USD NASDAQ -0,68%
BOEING CO
248,250 USD NYSE -1,53%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 412,40 Pts Index Ex +0,64%
FORD MOTOR
13,445 USD NYSE -0,88%
GENERAL MOTORS
79,420 USD NYSE -0,31%
MICRON TECHNOLOGY
389,0900 USD NASDAQ -2,64%
NETFLIX
85,7100 USD NASDAQ -0,48%
NUCOR
177,490 USD NYSE -2,35%
S&P 500 INDEX
6 950,23 Pts CBOE +0,50%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
106,950 USD NYSE -0,92%
WARNER BROS RG-A
28,2550 USD NASDAQ -1,14%
