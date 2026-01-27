Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones .DJI (-0,06%), mais en hausse de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,57% pour le Nasdaq.

* BOEING BA.N , UPS UPS.N , GENERAL MOTORS GM.N et AMERICAN AIRLINES AAL.O doivent publier leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O - Le fabricant américain de puces mémoire a annoncé mardi son intention de construire une usine à Singapour, alors qu'il s'efforce d'augmenter sa production face à une pénurie mondiale aiguë.

* NETFLIX NFLX.O , WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Plus d'une douzaine de politiques et d'anciens députés britanniques ont demandé à l'autorité de concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix sur Warner Bros Discovery, rapporte mardi le Financial Times.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a annoncé mardi avoir engagé deux procédures visant à aider Google à se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du règlement sur les marchés numériques (DMA).

* FORD F.N et GENERAL MOTORS GM.N sont en négociation avec le fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands au sujet d'un éventuel plan de financement visant à maintenir l'entreprise en activité pendant la procédure de redressement judiciaire, a rapporté lundi le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier.

* NUCOR NUE.N - Le sidérurgiste américain a publié lundi un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, la hausse des coûts ayant pesé sur les marges de ses segments de production d'acier.

