GM: perte au 4T mais bénéfices prévus en hausse en 2026

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le constructeur automobile américain General Motors a constaté une importante perte nette au quatrième trimestre, due à des charges exceptionnelles liées au redimensionnement de son activité de véhicules électriques, mais prévoit des bénéfices en hausse sur l'année 2026, selon un communiqué publié mardi.

L'entreprise avait déjà annoncé, début janvier, une charge de 6 milliards de dollars à passer sur les trois derniers mois de 2025 pour prendre en compte le ralentissement du marché des voitures électriques, consécutif à la fin d'avantages fiscaux notamment.

A cette somme s'est ajoutée une autre charge de 1,1 milliard de dollars due à la restructuration de la filiale chinoise du groupe, SAIC General Motors.

Ces éléments exceptionnels ont fait basculer le résultat trimestriel dans le rouge, avec à la clef une perte nette de 3,3 milliards de dollars.

Des coûts de réorganisation de SAIC General Motors avaient déjà occasionné une perte pour l'ensemble de l'entreprise au quatrième trimestre 2024 (2,96 milliards).

Calculé par action et purgé des éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par les investisseurs, le résultat devient un bénéfice de 2,51 dollars, supérieur aux 2,28 dollars attendus par les analystes.

En revanche, le chiffre d'affaires, en baisse de 5% sur un an à 45,3 milliards de dollars, ressort en-deçà des projections de Wall Street.

Mais le marché s'est davantage concentré sur les prévisions du groupe de Detroit (Michigan), qui table sur un bénéfice 2026 compris entre 10,3 et 11,7 milliards de dollars.

GM s'attend à ce que le marché des véhicules neufs aux Etats-Unis "reste résilient", a écrit la directrice générale Mary Barra dans une lettre aux actionnaires.

Le constructeur automobile anticipe également un redressement de ses marges.

La publication a été bien accueillie par les investisseurs et dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York, l'action GM prenait plus de 4%.