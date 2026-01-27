Livraison: en pleine transformation, UPS fait mieux qu'attendu au 4T

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Moins de colis mais des commissions plus élevées: le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS, en pleine restructuration, a dépassé les attentes au quatrième trimestre et sur l'année, malgré des revenus en repli.

D'octobre à fin décembre, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 24,5 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué mardi, soit plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Dans le détail, les revenus ont reculé de 3,2% sur un an, ce qui était anticipé par le groupe. Ce dernier avait en effet passé un accord l'an dernier avec son plus gros client, Amazon, pour réduire le volume de ce dernier de plus de 50% d'ici à juin 2026.

Le repli du chiffre d'affaires est marqué pour les Etats-Unis ainsi que pour les solutions de chaîne d'approvisionnement, quand à l'inverse les colis à l'international ont généré des revenus en hausse.

Sur cette période, UPS a publié un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars (+4,1% sur un an).

Pour l'ensemble de l'année, le groupe a vu son chiffre d'affaires baisser de 2,6% à 88,7 milliards de dollars, là aussi supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice annuel net atteint 5,57 milliards de dollars (-3,6% sur un an).

UPS s'est engagé dans un grand plan de restructuration l'an dernier, venu s'ajouter à 14.000 suppressions de postes déjà annoncées en 2023. Cela lui a permis de réduire ses coûts de 3,5 milliards de dollars en 2025, conformément à ce qu'il visait, indique-t-il mardi. Il avait également prévu de fermer des dizaines d'entrepôts.

Il anticipe par ailleurs 3 milliards de dollars supplémentaires d'économies en 2026.

"Une fois le désengagement progressif d'Amazon achevé, 2026 sera un point d'inflexion dans l'exécution de notre stratégie visant à stimuler la croissance et à assurer une expansion durable des marges", a commenté Carol Tomé, patronne du groupe, citée dans le communiqué.

Pour 2026, UPS prévoit un chiffre d'affaires en hausse, à environ 89,7 milliards de dollars, également supérieur aux attentes de Wall Street.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, son titre gagnait 3,4% aux alentours de 11H50 GMT.