Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,51% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE - CHEVRON CVX.N et VALERO ENERGY

VLO.N sont attendus en hausse de 0,40% chacun avant l'ouverture alors que les cours du pétrole se stabilisent après avoir atteint des sommets en plus d'un mois dans la matinée. Les opérateurs évaluent le risque de perturbations de l'approvisionnement à la suite de nouvelles frappes américaines et iraniennes dans la nuit.

* SECTEUR DES MÉGACAPITALISATIONS - En avant-Bourse, les entreprises composant le groupe des "Magnificent Seven" évoluent en ordre dispersé: ALPHABET GOOGL.O et TESLA TSLA.O prennent 0,81% et 0,42% respectivement, tandis que NVIDIA NVDA.O et MICROSOFT MSFT.O sont attendues en repli.

* DELL TECHNOLOGIES DELL.N grimpe de près de 10% en avant-Bourse. Le constructeur informatique a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur une forte demande de serveurs dédiés à l'IA.

* GITLAB GTLB.O bondit de 20,9% avant l'ouverture du marché. La plateforme de développement de logiciels a annoncé un chiffre d'affaires de 286,3 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui prévoyaient seulement 273,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* ORACLE ORCL.N - Les pratiques du groupe en matière de licences sont dans le collimateur de la Commission européenne, selon une source proche du dossier.

* OPERA OPRA.O , MICROSOFT MSFT.O - L'éditeur norvégien de navigateurs internet a perdu mercredi son recours contre la décision des autorités de la concurrence de l'UE d'exempter le navigateur Edge de Microsoft des règles du Digital Markets Act, la loi sur les marchés numériques. Le Tribunal de l'Union européenne a donné raison à la Commission européenne qui estime qu'Edge ne constitue pas une voie d'accès importante.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O a dépassé mardi les prévisions concernant ses résultats du quatrième trimestre et a annoncé l'acquisition de Console, une plateforme d'intelligence artificielle. Le groupe estime que les progrès observés dans l'IA font de la cybersécurité une priorité pour les responsables informatiques des entreprises.

* DROPBOX DBX.O a annoncé mardi qu'environ 5.000 comptes de clients avaient été piratés le mois dernier, les hackers ayant notamment consulté et téléchargé du contenu stocké sur la plateforme de stockage en ligne.

* USA RARE EARTH USAR.O - Jefferies entame le suivi de la valeur à "acheter" avec un objectif de cours à 21 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|