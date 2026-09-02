USA, les stocks de pétrole reculent davantage que prévu

Les stocks d'essence ont reculé de 1,2 million de barils (le consensus anticipait -1,9 million), (Crédits: Adobe Stock)

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,5 millions de barils lors de la semaine du 24 août, signalant une baisse de 4,5 millions de barils par rapport à la semaine précédente. De leur côté, les analystes tablaient sur un repli bien plus timide, de l'ordre de 1,1 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont progressé de 0,8 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1,2 million de barils (le consensus anticipait -1,9 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 98% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.