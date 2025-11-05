USA: les stocks de pétrole brut s'étoffent de 5,2 millions de barils en une semaine
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 16:37
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 0,6 million de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 4,7 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 86% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.
