 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : les stocks de grossistes meilleurs qu'attendu en avril
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 16:07

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,6% au mois d'avril contre une hausse de 1,3% en mars. Ils étaient attendus en progression de 0,5%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 266,87 +0,82%
Pétrole Brent
90,88 -3,43%
SOITEC
145,1 -7,25%
HAFFNER ENERGY
0,259 -3,00%
2CRSI
51,65 -5,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank