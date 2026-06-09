USA : les stocks de grossistes meilleurs qu'attendu en avril

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,6% au mois d'avril contre une hausse de 1,3% en mars. Ils étaient attendus en progression de 0,5%.
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