USA : les stocks de gaz baissent moins que prévu
information fournie par AOF 11/12/2025 à 16:50

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 117 milliards de pieds cubes, contre une prévision à -170 milliards de pieds cubes et un repli précédemment de 12 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient inférieurs de 28 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 103 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 643 milliards de pieds cubes. À 3 746 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

