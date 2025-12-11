USA : les stocks de gaz baissent moins que prévu

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 117 milliards de pieds cubes, contre une prévision à -170 milliards de pieds cubes et un repli précédemment de 12 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient inférieurs de 28 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 103 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 643 milliards de pieds cubes. À 3 746 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.