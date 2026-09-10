USA : les prix à la production conformes aux prévisions en août

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production a augmenté de 0,4%, conformément aux attentes le mois dernier. En rythme annuel, cette statistique a progressé de 5,4%, contre des attentes à 5,3% et un précédent à 4,8%.

L'indice de la demande finale hors alimentation, énergie et services commerciaux a progressé de 0,3% en août, après une hausse de 0,4% en juillet. Sur les douze mois achevés en août, les prix de la demande finale hors alimentation, énergie et services commerciaux ont augmenté de 4,7%.

Cet indicateur est important dans la compréhension de l'inflation car il mesure la variation des prix des biens vendus par les sociétés du secteur manufacturier.

Selon le US Bureau of Labor Statistics, plus d'un tiers de la hausse de l'indice des biens destinés à la demande finale en août s'explique par les prix du gazole, qui ont bondi de 24,1%. Les indices de l'essence, du carburéacteur, du fioul domestique, des confiseries et fruits à coque, ainsi que des produits du tabac ont également progressé. A l'inverse, les prix de l'électricité résidentielle ont reculé de 0,5%.