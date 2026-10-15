USA-Les prix à la production augmentent plus que prévu en septembre

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté plus que prévu sur un mois en septembre, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.
L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 1,3% le mois dernier, après une hausse de 0,5% (révisé de 0,4%) en août, montrent les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.
Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,3% le mois dernier, après une hausse de 5,6% (révisé de 5,4%) en août et un consensus qui tablait sur une hausse de 5,3%.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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