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USA-Les prix à la production augmentent plus que prévu en septembre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:40

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Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté plus que prévu sur un mois en septembre, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 1,3% le mois dernier, après une hausse de 0,5% (révisé de 0,4%) en août, montrent les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,3% le mois dernier, après une hausse de 5,6% (révisé de 5,4%) en août et un consensus qui tablait sur une hausse de 5,3%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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