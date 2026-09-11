USA-Les prix à la consommation progressent en août, tirés par l'essence

Les prix à la consommation ont progressé en août aux Etats-Unis, en raison notamment de la hausse des cours de l'essence, ce qui renforce le scénario d'un relèvement des taux par la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

L'inflation aux États-Unis a progressé à +3,4% sur un an en août, comme prévu, montrent les données officielles publiées vendredi, après une hausse identique en juillet.

Sur un mois, les prix avancent de 0,4%, comme prévu également, une nette accélération après une hausse de 0,1% en juillet.

La mesure dite "core" est pour sa part ressortie à +2,4% en août sur un an, comme prévu par les économistes, et après +2,5% en juillet.

Sur un mois, elle s'établit à 0,3%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,2%, comme en juillet.

Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux la semaine prochaine après la publication de ces données et tablent désormais sur une probabilité d'environ 85% d'un resserrement d'un quart de point, contre environ 70% avant la publication du rapport.

Sur les marchés, le rendement des obligations américaines à court terme US2YT=RR , qui est le plus sensibles aux anticipations en matière de politique monétaire, avance de 5,8 points de base à 4,6084%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)