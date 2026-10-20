USA : les permis de construire plus élevés qu'attendu en septembre

1,400 million de permis de construire ont été enregistrés en septembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,390 million, après 1,403 million en août. De plus, 1,221 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,300 million, après 1,288 million en août.
A lire aussi
-
L'entreprise américaine de défense RTX a annoncé mardi des résultats meilleurs qu'escompté pour le troisième trimestre et a une nouvelle fois revu ses prévisions annuelles à la hausse, profitant notamment d'une forte demande pour ses équipements militaires. Le ... Lire la suite
-
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a salué mardi les efforts de l'Inde pour diversifier son approvisionnement en énergie et assuré qu'un accord commercial avec Delhi était à portée de main poursuivant sa tournée en Asie en mélangeant diplomatie et ... Lire la suite
-
Les scènes de chaos ont ravivé les inquiétudes des marchés, entraînant une pression immédiate sur les actions françaises et sur la dette souveraine, avec un CAC40 chahuté et des taux à 10 ans proches de 4,9 %. Les actifs tricolores affichent déjà l’une des pires ... Lire la suite
-
Le fabricant américain de jouets Hasbro a de nouveau surpassé les attentes au troisième trimestre, tiré par la croissance soutenue du jeu de cartes à collectionner "Magic: The Gathering", et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le chiffre d'affaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 800,33
|-0,86%
|110,66
|+1,36%
|122,3
|-4,79%
|81,35
|+1,02%
|0,0328
|-16,96%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer