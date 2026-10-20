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USA : les permis de construire plus élevés qu'attendu en septembre
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 14:39

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1,400 million de permis de construire ont été enregistrés en septembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,390 million, après 1,403 million en août. De plus, 1,221 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,300 million, après 1,288 million en août.

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