USA : les ouvertures de postes (JOLTS) sous les attentes en juin

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,359 millions d'ouvertures de postes en juin, là où le consensus ciblait 7,440 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,537 millions.
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