USA : les ouvertures de postes (JOLTS) plus élevées que prévu en septembre

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,52 millions d'ouvertures de postes en septembre. Il dépasse le consensus qui ciblait 7,15 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,19 millions.
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