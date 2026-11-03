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USA : les ouvertures de postes (JOLTS) plus élevées que prévu en septembre
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 16:04

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Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,52 millions d'ouvertures de postes en septembre. Il dépasse le consensus qui ciblait 7,15 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,19 millions.

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