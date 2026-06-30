USA : les ouvertures de postes (JOLTS) plus élevées que prévu en mai

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,594 millions d'ouvertures de postes en mai, le consensus étant de 7,280 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,585 millions.
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