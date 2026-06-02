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USA : les ouvertures de postes (JOLTS) plus élevées que prévu en avril
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 16:11

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,618 millions d'ouvertures de postes en avril. Il dépasse le consensus qui ciblait 6,860 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 6,887 millions (révisé de 6,866 millions).

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