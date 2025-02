USA: les offres d'emploi ont baissé en janvier (Jolts) information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - Le nombre des offres d'emploi a baissé en janvier aux Etats-Unis, un signe supplémentaire du ralentissement du marché du travail américain après la croissance soutenue observée ces dernières années.



Le nombre d'offres d'emploi, un indicateur de la demande sur le marché du travail, a diminué de 556.000 d'un mois sur l'autre pour revenir à 7,6 millions en données corrigées des variations saisonnières, indique mardi le Département du Travail dans le rapport mensuel dit 'Jolts'.



Le nombre de recrutements est quant à lui resté stable à 5,5 millions, mais accuse un repli de 325.000 d'une année sur l'autre.



Le Département du Travail publiera vendredi son traditionnel rapport mensuel sur l'emploi, qui devrait faire apparaître 170.000 créations de postes en janvier, contre 256.000 en décembre, pour un taux de chômage attendu stable à 4,1%.





