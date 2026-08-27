USA : les nouvelles inscriptions au chômage ressortent sous les attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 203 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 24 août, en repli de 4 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 206 000 à 207 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 208 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 500, en baisse de 1 250 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 778 000 lors de la semaine au 17 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en repli de 18 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.