USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage supérieures aux prévisions

(AOF) - Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 237000 contre 230000 attendues et après 229000 la semaine précédente.
