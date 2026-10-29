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USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage sous les attentes
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 13:32

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Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 194 000 contre 199 000 attendues et après 195 000 la semaine précédente.

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